Torsdag formiddag hevet Norges Bank styringsrenten nok en gang. Styringsrenten ligger nå på 3,25 prosent og er på sitt høyeste på 15 år .

På pressekonferansen i kjølvannet av rentebeslutningen, var det den norske kronen, eller svekkelsen av den norske kronen, som stjal oppmerksomheten.

– Kronekursen har betydning for prisveksten, og det er mer utfordrende når kronen svekker seg mye når prisveksten er så høy som i dag, enn dersom den var lav, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

– Betydning for det kortsiktige bildet

Flere økonomer mener at de daglige valutatransaksjonene Norges Bank gjennomfører, har bidratt til å svekke kronen. Bache påpeker at transaksjonene er på vegne av staten for å dekke statens behov for valuta for overføringer til Oljefondet, og må ses i sammenheng med kronekjøpene oljeselskapene gjør for å betale petroleumsskatt.

– Våre analyser gir ingen indikasjon på at våre valutatransaksjoner har en varig effekt på kursnivået, men det er slik at transaksjonene og oljeselskapenes kronekjøp ikke helt sammenfaller i tid, så det kan ha betydning for det helt kortsiktige bildet på kronekursen, sier Bache.

Norges Banks valutatransaksjoner på vegne av staten Den norske stat har inntekter fra petroleumsvirksomheten i både kroner og valuta. En del av disse inntektene brukes hvert år til å dekke et planlagt underskudd på statsbudsjettet. Norges Bank gjennomfører de nødvendige valutatransaksjonene knyttet til bruken av petroleumsinntektene. Valutatransaksjonene planlegges og glattes over året og annonseres i forkant av hver måned.

Gjennom store deler av 2014 var statens kroneinntekter om lag like store som det oljekorrigerte budsjettunderskuddet, og Norges Bank foretok ingen valutatransaksjoner på vegne av staten. Fra slutten av 2014 var kroneinntektene fra petroleumsvirksomheten mindre enn det oljekorrigerte underskuddet, og noen av statens valutainntekter måtte veksles om til kroner til bruk over budsjettet. Siden våren 2022 har Norges Bank igjen solgt kroner, som følge av de høye olje- og gassinntektene.

Gjennom sommeren i fjor lå Norges Banks kronesalg på 1,5 milliarder per dag i juni, juli og august, før kronesalget ble økt til 3,5 milliarder i september som følge av ekstraordinære inntekter fra de norske olje- og gasselskapene.

Kronesalget toppet ut på 4,3 milliarder kroner i oktober, før det ble senket. I april ble kronesalget kuttet til 1,5 milliarder kroner per dag, etter å ha vært på 1,7 miliarder kroner per dag i mars.

Svakere enn anslaget

Den norske kronen er rekordsvak, og har i flere omganger utviklet seg svakere enn Norges Bank har anslått. Kronefallet har fått flere økonomer til å klø seg i hodet.

Det har også skapt økt forventning til at rentetoppen blir høyere, og at styringsrenten holdes høy lengre. Det fordi en svak krone gjør importerte varer dyrere og dermed øke inflasjonen – som Ida Wolden Bache har prøvd å få ned det siste halvannet året.

På spørsmål om en dyrere euro gjør at ferieturen i utlandet i sommer settes på vent svarer Bache slik: – Det har vi ikke helt landet på enda, men jeg har foreløpig ikke revurdert noen planer, sier Bache. (Foto: Frederik Ringnes)

Målt ved I44-indeksen, som er vektet mot valutaene til Norges 44 største handelspartnere, er den norske kronen på 124,4 poeng. I Norges Banks siste anslag fra mars venter banken at kronen vil ligge på 119,5 poeng ved utgangen av juni.

Kombinert med inflasjonen, som fortsatt befinner seg langt over målet på to prosent, skaper det nok en utfordring for sentralbanken.

Wolden Bache er klar på at sentralbanken ikke har et mål for kronekursen, men at kronekursen har betydning for utsiktene for prisveksten ved at en svakere krone gir høyere priser på det som importeres.

– En svakere krone isolert sett trekker i retning av høyere prisvekst, som igjen tilsier et behov for en høyere rente. Men det er bare en av mange faktorer vi ser på, sier Bache.

Hun peker på at det er holdepunkt for at rentedifferansen mellom Norge og handelspartnere, fallet i petroleumsprisene og uroen i finansmarkedene har betydning for kronekursen.

– Kronekursen i dag er svakere enn det faktorene i våre modeller skulle tilsi, sier hun, og er tydelig på at det er utfordrende å finne forklaringen på alle bevegelsene i kronekursen, og hun er ikke alene om å mene det.

Varslet nok en renteheving

Samtidig som Norges Bank la frem fasiten for styringsrenten torsdag, varslet Bache at renten trolig skal settes opp igjen i juni - det vil i så fall bli den niende renteøkningen på under to år.

– For ett år siden, så du for seg at den skulle gå så kraftig opp som den gjør nå?

– For ett år siden, så du for deg at den skulle gå så kraftig opp som den gjør nå?

– Vi har satt opp renten mer enn vi så for oss for ett år siden. Det har sammenheng med at prisveksten har økt mer, og at aktiviteten i norsk økonomi har holdt seg bedre enn det vi så for oss, sier Bache.