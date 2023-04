Artikkelen fortsetter under annonsen

Sjeføkonom Pierre-Olivier Gourinchas i Det internasjonale pengefondet (IMF) sier at turbulensen i verdensøkonomien bygges opp i en fersk «World Economic Outlook»-rapport.

Den kraftige renteoppgangen det siste året begynner på alvor å tære på finanssektoren, og risikoen for en ny finanskrise er betydelig høyere nå enn for kort tid siden, ifølge Gourinchas. Han peker på at kollapsen av flere banker, deriblant den sveitsiske giganten Credit Suisse, viser hvor ømfintlig markedet er.

– Nok en gang dominerer nedsiderisikoen, og tåken rundt verdens økonomiske utsikter har tyknet til, sier Gourinchas.

Risikoen for et «kraftig nedsidescenario» anslås til om lag 15 prosent i år – det ville gitt dramatiske ringvirkninger for økonomien. Man frykter nemlig en situasjon hvor investorene unngår å ta risiko, og ifølge Gourinchas vil det ha ringvirkninger som:

Kapitalen vil rømme fra usikre investeringer.

Risikopremiene vil gå kraftig opp.

Dollaren vil stige markant i verdi, fordi investorene regner den som en trygg havn.

Større usikkerhet vil føre til lavere økonomisk aktivitet i hele verden, på grunn av redusert konsum i husholdningene og mindre investeringer.

Tegnene til en myk landing, med lavere inflasjon og jevn vekst har avtatt, og sannsynligheten for en hard landing har økt kraftig, heter det i rapporten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Langt til mål

Det siste året har i stor grad handlet om skyhøy prisvekst, raskt stigende renter og krigen i Ukraina. De store inflasjonshoppene og de kraftige responsene fra sentralbankene verden over har overrasket de fleste. Samtidig har et historisk stramt arbeidsmarked satt ytterligere press på økonomien.

I rapporten oppjusteres anslagene for prisveksten nok en gang, samtidig kuttes det i vekstprognosene.

Inflasjonen har på kort tid vist seg å være langt verre å riste av seg enn det man tidligere trodde. Selv om inflasjonen viser en nedadgående trend, venter sjeføkonom Gourinchas at kjerneinflasjonen fortsatt vil stige i mange land.

– Kjerneinflasjonen kan vise seg å vedvare lengre enn ventet, og derfor krever en enda strammere pengepolitikk, sier Gourinchas.

Inflasjon og kjerneinflasjon Et økonomisk begrep som brukes for å beskrive vedvarende vekst i det generelle prisnivået. Inflasjon vil si fall i verdien av penger, det vil si at du får mindre varer eller tjenester enn før for en bestemt sum penger. For å måle inflasjon ser man gjerne månedlige eller årlige endringer i konsumprisindeksen (kpi), som Statistisk sentralbyrå utarbeider. Indeksen beregnes med utgangspunkt i prisene på et utvalg varer og tjenester som er representativt for det norske forbruksmønsteret. Kjerneinflasjonen er konsumprisindeksen (kpi) justert for energivarer og avgiftsendringer. Siden særlig strømpriser og bensinpriser svinger mye fra måned til måned, blir kjerneinflasjonen gjerne sett på som et mål som bedre fanger opp de underliggende prisdrivende effektene i økonomien. Dersom man skal se på den faktiske kjøpekraftsutviklingen, er det imidlertid den samlede konsumprisindeksen som gir det riktige målet. Norges Bank har et mål om at konsumprisene over tid skal øke med 2,0 prosent på årsbasis.

Ifølge de ferske prognosene venter økonomene at kjerneinflasjonen vil ligge på 5,1 prosent i fjerde kvartal. Det er en oppjustering på 0,6 prosent, siden forrige prognose i januar og fortsetter å holde seg langt over målet. I anslagene er det også ventet at den totale inflasjonen vil falle til syv prosent, fra 8,7 prosent i fjor.

Samtidig kutter IMF vekstprognosene nok en gang. Økonomene venter at den globale veksten vil ligge på 2,8 prosent ved utgangen av 2023, deretter vil det stige beskjedent til 3,0 prosent neste år.

I USA venter IMF en vekst i 2023 på 1,6 prosent, en nedgang fra 2,1 prosent i 2022, mens det i EU-landene er ventet en vekst på magre 0,8 prosent. For Tyskland og Storbritannia er det ventet et fall på henholdsvis 0,1 prosent og 0,3 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

De neste fem årene anslår IMF en global vekst på tre prosent, det vil si at fremtidig realvekst er på det laveste siden 1990. Til sammenligning var det i en tilsvarende femårsprognose fra 2011 ventet en global vekst på 4,6 prosent.

Skjør situasjon

Verdens sentralbanker har omtrent ikke fått sagt ofte nok hvor viktig det er å få bukt med den galopperende prisveksten, og IMFs sjeføkonom peker videre på at høy prisvekst legger kraftig press på den makroøkonomiske stabiliteten.

Gourinchas mener at myndighetene må handle nå for å sikre at dagens skjøre situasjon ikke utvikler seg til en finanskrise.

– Ustabiliteten i Storbritannias økonomi i fjor høst og den nylige bankturbulensen i USA understreker at det eksisterer betydelige sårbarheter, både blant banker og finansielle mellommenn utenfor banker. I begge tilfeller tok myndigheter raske og sterke grep som så langt forhindret ytterligere ustabilitet, sier Gourinchas.

Han legger til at stress i finanssektoren kan forsterkes og svekke realøkonomien, og dermed også tvinge sentralbankerne til å revurdere sin pengepolitikk.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.