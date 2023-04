Artikkelen fortsetter under annonsen

Det ventes svakere vekst de neste årene, og IMF-direktør Kristalina Georgieva tror utviklingen vil vedvare. Hun sier at utsiktene på mellomlang sikt er de dårligste på mer enn 30 år, skriver Financial Times.

I snitt venter Georgieva at verdensøkonomien vil vokse med rundt 3 prosent årlig de neste fem årene. Det er langt svakere enn snittet på 3,8 prosent de siste to tiårene og er den svakeste prognosen på mellomlang sikt siden 1990-tallet, skiver avisa.

Vedvarende høye styringsrenter, en rekke bankkollapser i USA og Europa og dype geopolitiske splittelser truer stabiliteten i verdensøkonomien, påpeker Georgieva.

Hun sier at den svekkede veksten vil være et «alvorlig slag», særlig for fattigere land.

Hun sier at den svekkede veksten vil være et «alvorlig slag», særlig for fattigere land.

– Fattigdom og sult kan øke ytterligere, en farlig trend som ble startet av koronakrisen, sier Georgieva.