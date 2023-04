Artikkelen fortsetter under annonsen

Det viser DNBs månedlige måling av aktiviteten i norsk industri som ble lagt frem mandag formiddag.

Industriaktiviteten (pmi), justert for normale sesongsvingninger, steg med ett poeng til 48,3 i mars. Samtidig ble indeksen for februar revidert ned med 0,2 poeng. Selv om indeksen steg fra februar, er den fortsatt godt under 50. Alt under 50 indikerer nedgang i aktiviteten.

Konklusjonen fra DNB er at aktiviteten i industrien er avtagende. Et veid gjennomsnitt av indeksene for produksjon, nye ordre og sysselsetting steg med 0,3 poeng til 47,7. Indeksen for nye ordre falt til 40,9 som er det laveste nivået siden juli 2020. Til sammenligning falt indeksen til 43 i februar.

Indeksen for sysselsetting steg derimot med 0,5 prosentpoeng til 54,9 i mars, det høyeste nivået siden juni i fjor og godt over et langsiktig gjennomsnitt. Andelen som rapporterer om prisoppgang avtok videre i mars til like under sitt langsiktige gjennomsnitt.

Indeksen for leverandørenes leveringstid steg imidlertid med 6,5 poeng til 52 i mars, etter et markert fall i februar. Oppgangen innebærer økt leveringstid og er normalt assosiert med økt aktivitet. Noen bedrifter har derimot opplyst om leveringsproblemer noe som også kan medføre økt leveringstid.

Produksjonsindeksen steg med 2,6 poeng til 50 poeng i mars, som indikerer stabil produksjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen

71 bedrifter svarte i undersøkelsen i februar. DNB pmi er en norsk innkjøpssjefsindeks og utarbeides i et samarbeid mellom NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og DNB. Indeksen måler vareflyten i bedriftene. Tallene brukes som en indikator på aktiviteten i industrien, og kan påvirke valutakurser og renter.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.