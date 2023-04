Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag kom ferske inflasjonstall fra verdens største økonomi. Fasiten viste at totalinflasjonen falt til 4,2 prosent på årsbasis i mars, og at kjerneinflasjonen endte på 4,6 prosent.

På forhånd var det ventet at totalinflasjonen ville ligge på 4,1 prosent i mars mens kjerneinflasjonen var ventet å være uendret på 4,6 prosent, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken Capital Markets sier at markedet nå priser fullt ut en renteheving neste uke og at renten vil holde seg der ut mot tidlig neste år.

Handelsbankens seniorøkonom Sara Midtgaard. (Foto: Per Thrana) Mer...

– I dag var det ingen overraskelser, men det forsterker det troen om en heving neste uke. Totalinflasjonen havnet noe høyre enn ventet, men det er spesielt månedsveksten i kjerneinflasjonen som er interessant, sier Midtgaard.

Månedsveksten i kjerneinflasjonen endte på 0,3 prosent. Midtgaard sier den gir en pekepinn på hvor årsveksten er på vei.

– Månedsveksten er fortsatt høy, men den tenderer nedover. Det er et veldig godt tegn, sier Midtgaard.

Snudde opp

Det personlige forbruket, personal consumption expenditures (PCE), er den amerikanske sentralbankens foretrukne inflasjonsmål. Fra toppen på 9,1 prosent i juni i fjor hadde takten tikket nedover før trenden snudde opp i årets første måned.

Artikkelen fortsetter under annonsen

For februar var det ventet at dette totaltallet ville bli 5,1 prosent. Da fasiten tikket inn forrige måned, viste den at nøkkeltallet endte på 5,0 prosent for februar og kjerneinflasjonen endte på 4,6 prosent.

I tillegg til totalinflasjonen rettes det mye oppmerksomhet mot kjerneinflasjonen. Kjerneinflasjonen er justert for energipriser, matpriser og avgiftsendringer. Siden særlig strømpriser og bensinpriser svinger mye fra måned til måned, blir kjerneinflasjonen gjerne sett på som et mål som bedre fanger opp de underliggende prisdrivende effektene i økonomien.

Setter forventningen til styringsrenten

PCE-tallene skaper en forventning om hvor den amerikanske styringsrenten settes. Når USAs sentralbanksjef Jerome Powell og hans folk vurderer den økonomiske utviklingen, ser de nemlig særlig på ett parameter: PCE-tallene.

Midtgaard sier dagens inflasjonstall gir lite utslag i markedets forventninger til den amerikanske sentralbanken og ellers i rentemarkedet. En ny rentebeslutning fra den amerikanske sentralbanken (Fed) er like rundt hjørnet. Allerede onsdag kan styringsrenten nok en gang bli hevet.

– Det vil bli spennende å se hva sentralbanksjef Jerome Powell har å si om de fremtidige renteutsiktene og potensielle kutt, legger Midtgaard til.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Parallelt med inflasjonstallene ble også lønnsindeksen, (the emplyment cost indeks), publisert. Den viser en økning på 1,2 prosent i første kvartal, noe høyere enn investorer og økonomer hadde ventet at den skulle være.

Sjeføkonom i Handelsbanken Capital Markets Marius Gonsholt Hov sier at lønnsindeksen var ventet sterk på én prosent – og fasiten viste at tallet var enda sterkere.

– Det vil si at presset mot Fed holdes høyt oppe, sier Hov.

Ved forrige møte i mars satte sentralbanken opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til intervallet mellom 4,75 og fem prosent. Da viste Powell til Feds allerede uttalte estimater om nok en renteheving i år.

Jobbtall

Samtidig har økonomer og investorer vært svært opptatt av sysselsettingen.

Det amerikanske arbeidsdepartementets statistikkontor la frem sysselsettingsrapporten for mars for to uker siden. Jobbrapporten regnes av mange i markedet som en av de viktigste indikatoren for å måle temperaturen og peke ut en retning for amerikansk økonomi.

Rapporten viser blant annet hvor mange jobber som ble skapt utenfor landbruket sist måned, ofte referert til som «månedens viktigste tall». I mars ble det skapt 230.000 nye jobber i verdens største økonomi, som var på linje med forventningene.

Tidligere i vinter har rapportene vært knallsterke og forbløffet mange økonomer, ettersom det har vært ventet en økonomisk nedtur som følge av den bratte renteoppgangen. Januar-tallene ble omtalt som «sjokkartet» og «vanskelig å tro på».

Tallene fra mars viser et fortsatt stramt arbeidsmarked i USA.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.