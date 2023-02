Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag ble det klart at prisveksten i Norge fortsetter å bite seg fast, og kjerneinflasjonen steg 6,4 prosent på årsbasis i januar. På forhånd var det ifølge Bloomberg-estimater ventet en kjerneinflasjon på seks prosent.

Sjefstrateg i SEB Erica Dalstø mener det er realistisk, basert på tallene, at Norges Bank igjen vil sette opp renten på neste rentemøte i mars.

– Inflasjonstallene viser at trykket er høyere enn man på forhånd hadde sett for seg. Tallene viser at det er bred oppgang i prisene, og at prisen på flere varer og tjenester stiger. Dette peker på at rentetoppen ikke er nådd.

– Sannsynligheten for en ytterligere økning før sommeren har også økt, og jeg tror at dette vil dominere markedet i tiden som kommer.

Hun tror at rentetoppen kommer før sommeren, enten på rentemøtet i mars eller i juni.

– Både prisdynamikken i de kommende inflasjonstallene, i tillegg til lønnsoppgjøret til våren, vil avgjøre hvor raskt pristrykket vil komme ned.

– Jeg tror rentetoppen vil komme på mellom 3 og 3,25 prosent.

Styringsrenten i Norge er for tiden på 2,75 prosent.

Amerikanske inflasjonstall

På den globale agendaen sier sjefstrategen at markedet har vært preget av mye volatilitet, særlig etter rentebeskjeder fra Fed og Den europeiske sentralbanken (ECB).

– Man er i en situasjon hvor man nærmer seg rentetoppen og det gjør at sentralbankene blir mer usikre på om de skal sette opp renten og med hvor mye.

– Dette fører til at markedet i større grad ser etter data for å kunne spå hva sentralbankene vil gjøre. Markedsreaksjonene blir med det større enn vanlig.

På tirsdag kommer den neste inflasjonsoppdateringen fra USA. Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand, tror de amerikanske inflasjonstallene blir et av de viktigste makrotallene å følge med på i uken som kommer.

– Når det er sagt tror jeg at inflasjon vil prege 2023 mindre enn fjoråret. Kommer det et høyt inflasjonstall nå på tirsdag, tror jeg markedet kommer til å prise inn en høyere rentetopp. Markedet har allerede priset inn to rentehevinger fra Fed, men det kan fort bli tre.

Chen sier en amerikansk rentetopp i overkant av fem prosent virker «rimelig», og merker seg at Norge virker til å ligge med en ventet rentetopp som er lavere enn andre land.

– Markedet har priset inn en rentetopp på 3,25 prosent i Norge, noen økonomer sier 3,5 prosent, men selv det er et stykke unna 5 prosent. Den europeiske sentralbanken og den svenske Riksbanken er begge i opptrappingsperioder.

Importert inflasjon

– Historisk sett har rentene vært høyere i Norge enn i USA og resten av verden, men nå ligger USA desidert høyest.

Denne ventede renteforskjellen kan derimot endre seg og bli mindre, sier Chen. Han forteller at mye av inflasjonen i Norge er importert, som følge av en svak norsk krone.

– Kronekursen kan Norges Bank påvirke: Jo høyere renter og flere hevinger, desto sterkere blir kronen. Dette vil kunne gi en lavere inflasjon.

Olav Chen er leder for allokering og globale renter i Storebrand. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

Han utdyper:

– En tredjedel av varene i Norge er importerte og påvirket av kronekurs. Når kronen er svak blir inflasjonen høyere som følge av importert inflasjon. Dette har en direkte sammenheng, men det tar seks til ni måneder før butikkene og norske varer blir justert opp etter valutakursen.

Konsumprisindeks og detaljhandel

Januar-tallene for den amerikanske konsumprisindeksen blir publisert på tirsdag, og disse vil ifølge Dalstø også virke inn på globale markeder.

– Nå ventes det et ytterligere fall i januar fra 6,5 prosent til 6,2 prosent.

– Det kommer mye viktige norske data til uken, men ingenting som vil overskygge eller påvirke markedet i samme grad som inflasjonstallene.

Onsdag kommer tall fra amerikanske detaljhandel, og Olav Chen mener også dette er viktige tall å følge med på.

– Detaljhandelen utgjør viktige tall for å se hvordan den private konsumenten har det. Privat konsum utgjør i USA 70 prosent av bnp (brutto nasjonalprodukt), og man får derfor ikke resesjon i USA uten at privat konsum kollapser.

Nasjonalregnskap og kvartalstall

Flere store selskaper på Oslo Børs skal den kommende uken presentere kvartalstall. Norsk Hydro kommer blant annet med både tall for fjerde kvartal samt årsrapport tirsdag. Samme dag kommer tall fra Orkla for fjerde kvartal

Både Kahoot, Borr Drilling og Norwegian legger frem kvartalstall på torsdag.

I tillegg publiserer Statistisk sentralbyrå tirsdag nasjonalregnskapet for desember 2022.

– Det er flere viktige nøkkeltall som kommer denne uken, blant annet norsk fastlands-bnp for fjerde kvartal og desember. Her var aktiviteten overraskende sterk i oktober og november, noe som peker på at aktiviteten sannsynligvis holdt seg oppe bedre enn det Norges Bank har tatt høyde for, sier Dalstø.