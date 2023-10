Artikkelen fortsetter under annonsen

Prisveksten i Norge var 3,3 prosent på årsbasis i september, viser tall fra SSB tirsdag morgen. Kjerneinflasjonen, altså prisveksten justert for energipriser og avgiftsendringer, var 5,7 prosent på årsbasis forrige måned.

Fra august til september falt prisene med 0,1 prosent.

På forhånd var det ventet en totalinflasjon på fire prosent og en kjerneinflasjon på 6,1 prosent, ifølge estimater innhentet av Bloomberg. I august var total-inflasjonen på 4,8 prosent og kjerneinflasjonen på 6,3 prosent.

– Høy prisvekst har vært realiteten over lengre tid. Nå har vi imidlertid sett en avtagende prisvekst de siste månedene, og fra august til september gikk den ned med hele 1,5 prosentpoeng, sier seksjonsleder i SSB, Espen Kristiansen.

September-tallene preges også av baseeffekter etter at prisveksten på denne tiden i fjor skjøt kraftig opp.

Kraftig bom

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken trekker frem Norges Banks forventninger om en kjerneinflasjon på 6,1 prosent og en totalinflasjon på 4,2 prosent.

– Det er en ganske kraftig bom fra Norges Bank, men det er jo positive nyheter. Det demper sannsynligheten for en ny renteheving i desember.

Hun minner imidlertid om at fallende strømpriser ikke er nok til at Norges Bank vil slappe helt av.

– Norges Bank er mest bekymret for hvordan arbeidsmarkedet og lønnspresset bidrar til høyere prisvekst. I forrige pengepolitiske rapport var det ikke srtømpriser og importpriser som var den største bekymringen, men heller hvordan lønnsveksten påvirker prisveksten. Vi må nok derfor fortsatt regne med en høy rente over en lengre periode.

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken.

Sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank skriver i en rapport at dagens tall viste den nest laveste månedsveksten (august til september) det siste tiåret, men konstaterer likevel «sticky» kjerneinflasjon som er langt over målet.

– Men vi ser oppløftende tegn i dagens tall. Blant annet ser prisene på innenlandske varer (ekskludert energi og mat) til å ha toppet ut og produsentprisene er på vei ned. Hvis det kommer ytterligere to slike målinger vil det ikke lenger være et behov for en økning i desember, skriver han.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal skriver i en kommentar at utviklingen i oktober og november blir to viktige datapunkter for sentralbanken. Dersom kjerneinflasjonen faller ytterligere vil det bidra til at man kommer ned mot det overordnede inflasjonsmålet tidligere enn antatt.

– Hvis totalinflasjonen holder seg under prognosene kan Norges Bank kutte inflasjonsutsiktene for 2024 og dermed også prognosene for lønnsveksten. Dette kan støtte opp om en raskere nedgang i inflasjonen de neste to årene, noe som igjen kan føre til en avlysning eller utsettelse av økningen i desember.

Nordea Markets går på sin side enda lenger og tror nå at en renteheving i desember ikke blir noe av.

– Etter dagens tall er det høyst sannsynlig at både kjerne- og totalinflasjonen vil holde seg under sentralbankens prognoser frem til slutten av året, skriver Dane Cekov og Kjetil Olsen i en kommentar.

Kutt i første halvår 2024

Danske Bank har i sine prognoser trodd at september-hevingen skulle bli den siste i år, og lite endres dermed av inflasjonstallene for forrige måned. Sjeføkonom Frank Jullum viser til at signalene til en økning i desember «ikke var så sterke», og at mandagens bnp-tall sammen med tirsdagens inflasjonstall trekker i retningen av en pause mot slutten av året.

– Vi vil gjerne se flere datapunkter. Med mindre dette skulle vise seg å være engangseffekter tror vi at økningen i september var den siste. Våre prognoser sier videre at det første kuttet vil komme i mars eller i første halvår neste år.

Jullum begrunner det med at utsikter for USA og i eurosonen tilsier at Federal Reserve og ECB vil starte sin nedtrapping i samme periode.

– Det skal mye til for at norsk økonomi går så dårlig at Norges Bank kjører et sololøp, sier sjeføkonomen, som likevel er rask med å understreke:

– Selv om renten kuttes til fire prosent vil den fortsatt være på et innstrammende nivå. Man tar bare foten litt av bremsen. Samtidig skal vi huske på at det er forsinkede effekter av renten, og vi vil nok utover vinteren se om rentenivået nå er for høyt eller ikke. Man begynner kanskje å se tegn til at den er det, sier Jullum.

Danske Banks sjeføkonom Frank Jullum.

Strøm og mat trekker ned

Det er spesielt prisutviklingen på strøm og mat som gjør at totalinflasjonen faller.

– Fra august til september i fjor steg strømprisene kraftig, mens matprisene var uendret. I år falt prisene for begge disse varegruppene i samme periode. Dette trekker tolvmånedersveksten i kpi kraftig nedover, sier Espen Kristiansen.

Kjerneinflasjonen nådde en topp på syv prosent før sommeren, men har de siste månedene vist en nedadgående trend. Totalinflasjonen nådde en topp på 7,5 prosent for ett år siden.

Norges Bank har et langsiktig inflasjonsmål på to prosent, og har derfor hevet renten fra null til 4,25 prosent på bare to år. Sentralbanken har varslet at renten trolig settes opp en gang til, mest sannsynlig ved rentemøtet 14. desember.

