I dag klokken 14:30 slippes de amerikanske inflasjonstallene. Det er dagens soleklare høydepunkt for internasjonale investorer.

– De kan lett bli tungen på vektskålen for den amerikanske pengepolitiske komiteen, FOMC, som i dag starter sitt todagers møte, skriver DNB Markets' sjeføkonom Kjersti Haugland i dagens morgenrapport.

Mange utfall

I forkant av møtet har komitémedlemmer snakket om at valget står mellom å heve renten for ellevte gang på rad, hoppe over heving på akkurat dette møtet for å se an utviklingen, eller sette den pengepolitiske innstramningen på pause.

– Dersom dagens tall viser at den underliggende inflasjonen avtar klart, taler det i disfavør av et rentehopp til 5,50 prosent i morgen. Dersom den ikke gjør det, taler det i favør av å fortsette, skriver Haugland.

Kjerneinflasjonen i USA er ventet å falle til 5,2 prosent i mai fra 5,5 prosent i april.

Venter heving

Hos DNB Markets tror de den amerikanske sentralbanken (Fed) vil heve renten på onsdag.

– Markedsprisingen indikerer at majoriteten av aktørene, i motsetning til oss, venter at Fed hopper over en heving denne uken for å heller ta den i juli. At rentetoppen uansett fremstår som nær, tas godt imot i aksjemarkedene, skriver Haugland.

Torsdag kommer den europeiske sentralbanken (ECB) med sin rentebeskjed. Der priser markedet inn en renteheving med svært stor sannsynlighet, noe det også er bred enighet om blant økonomene.

