Prisveksten i Norge var på fire prosent på årsbasis i oktober, mens den underliggende inflasjonen ble målt til seks prosent, fremgår det av ferske tall fra SSB fredag morgen.

På forhånd var det ventet en årstakt på 3,5 prosent for totalinflasjonen og 5,5 prosent for kjerneinflasjonen, ifølge Bloomberg-estimater.

Månedsveksten, altså fra september til oktober, var på én prosent.

Oktober-tallene kommer etter et overraskende fall i september, da prisveksten falt til 3,3 prosent på årsbasis. Kjerneinflasjonen dempet seg da til 5,7 prosent på årsbasis.

Dagens inflasjonstall er nest siste datapunkt for Norges Bank før årets siste rentebeslutning legges frem den 14. desember. Før den tid kommer også inflasjonstall for inneværende måned, samtidig som at det holdes et nøye blikk på en stadig svak kronekurs.

Strøm og mat

Økte priser særlig på strøm, matvarer og alkoholfrie drikkevarer bidro til oppgangen på årsbasis, opplyser SSB.

– Strømprisene steg kraftig fra september til oktober i år. I fjor falt prisene i samme periode. Dette trekker tolvmånedersveksten i KPI opp fra september til oktober i år, sier seksjonsleder Espen Kristiansen i SSB, som er rask med å understreke at strømprisene fortsatt er langt lavere enn på samme tid i fjor.

Fra september til oktober økte prisene på elektrisitet inkludert nettleie med 18,4 prosent. Prisene på mat og alkoholfri drikke var 8,5 prosent høyere i oktober i fjor sammenlignet med i fjor.

I tillegg trekker SSB frem at prisene på flyreiser og møbler bidro til den årlige oppgangen for kjerneinflasjonen i oktober.

– Fra en topp i kjerninflasjonen på syv prosent i juni har den hatt fallende tolvmånedersrater frem til nå i oktober, hvor den så økte igjen, sier Kristiansen.

Andre varer som hadde prisøkning og bidro til oppgang i matvareprisene fra september til oktober var kaffe, flere friske grønnsaker samt lammekjøtt etter sesongmessig tilbud forrige måned, skriver SSB.

Ny heving?

På mellommøtet i starten av november ble altså styringsrenten holdt i ro for første gang siden januar, og sentralbanksjef Ida Wolden Bache uttalte da at renten «trolig settes opp i desember». Samtidig ble det lagt inn et tydelig forbehold om at renten kan bli holdt i ro også neste måned, dersom det er bevis for at den underliggende inflasjonen er på vei ned.

Torsdag kom SSB med tall som viste en årlig lønnsvekst på 6,4 prosent i tredje kvartal, noe som ifølge Swedbanks sjeføkonom Kjetil Martinsen er den raskeste veksten i statistikkens historie (2016) og den raskeste veksten meglerhuset selv har målt siden tidlig på 2000-tallet.

– Selv med forbehold om at lønnstallene for tredje kvartal kan være påvirket av et tidligere lønnsoppgjør enn normalt, og at det kan bety en avdemping i lønnsveksten de kommende kvartalene, er det noen beviser for lønns- og prisspiraler, skrev Martinsen, som viste til at lønnsveksten er mye høyere enn hva stramheten i arbeidsmarkedet skulle tilsi.

«Et potensielt tegn på at ansatte blir kompensert for høy inflasjon – eller et tegn på en lønns- og prisspiral», skrev sjeføkonomen.

Meglerhuset tror det blir en ny heving i desember og mener at markedet, som for øyeblikket priser inn en 40 prosent sannsynlighet for nettopp dette, er for optimistiske med tanke på en ny pause.

