Prisveksten i Norge var på fire prosent på årsbasis i oktober, mens den underliggende inflasjonen ble målt til seks prosent, ble det klart fredag morgen da SSB slapp ferske tall.

På forhånd var det ventet en årstakt på 3,5 prosent for totalinflasjonen og 5,5 prosent for kjerneinflasjonen, ifølge Bloomberg-estimater.

Månedsveksten, altså fra september til oktober, var på én prosent.

– Kjerneinflasjonen er spot-on på prognosene til Norges Bank. Dette peker klart mot en renteheving i desember dersom tallene for november holder seg uendret. Vi ser det er spesielt mat som bidrar positivt til tolvmånedersveksten, men prispresset er nå bredt basert. Årsveksten for norskproduserte varer har tatt seg videre opp til 7,1 prosent, sier seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken.

– Vi tok feil

Oktobertallene kommer etter et overraskende fall i september, da prisveksten falt til 3,3 prosent på årsbasis. Kjerneinflasjonen dempet seg da til 5,7 prosent på årsbasis.

Dagens inflasjonstall var nest siste datapunkt for Norges Bank før årets siste rentebeslutning legges frem 14. desember. Før den tid kommer også inflasjonstall for inneværende måned, samtidig som at det holdes et nøye blikk på en stadig svak kronekurs.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom konstaterer at tallene er vesentlig høyere enn ventet og at dette ikke var beviset «for at den underliggende prisveksten er på vei ned», som Norges Bank brukte som forbehold for en mulig rentepause også i desember.

– Mest sannsynlig får vi en renteheving, slik prognosene til sentralbanken har sagt.

Nordea-strateg Dane Cekov sier at oktobertallene «dessverre betyr renteheving».

– Det er relativt bred prisvekst, spesielt importerte varer, sier han. Vi bommet og Norges Bank hadde rett.

Etter oktobertallene har både Nordea og Handelsbanken oppdatert sine offisielle prognoser, og tror nå at styringsrenten blir satt opp til 4,5 prosent i desember.

Kalddusj

«Too hot not to handle», innleder Swedbanks sjeføkonom Kjetil Martinsen i en kommentar fredag formiddag.

– Det var en bredt basert oppgang i oktober, der klær og sko var den eneste kategorien som falt på månedsbasis. Det største bidraget forrige måned kom fra prisøkninger for mat og møbler, som hentet seg inn. Det antyder at septemberfallet var mer støy enn nyheter, skriver han.

Martinsen mener at oktobertallene burde sette all mulig tvil om en renteheving i desember til side.

– Vi har hele veien trodd på en heving i desember, og dette virker nå å være konsensus i markedet. De korte rentene steg mellom 11 og 13 basispoeng på inflasjonstallene for oktober og det prises nå inn en 80 prosent sannsynlighet for en heving, skriver sjeføkonomen videre.

Swedbank tror inflasjonen vil falle utover første halvår neste år, før det første kuttet ventes å være rundt sommeren 2024.

Sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank Kyrre M. Knudsen skriver i en kommentar at dette viser at inflasjonsfaren ikke er over ennå.

– Dette er en kalddusj for oss som håper på at vi er på rentetoppen nå, og dette øker jo sannsynligheten for renteheving i desember. Men det er fortsatt en nedkjøling i norsk økonomi, og det kommer enda et inflasjonstall før neste rentebeslutning i Norges Bank, så det blir veldig spennende å følge med fremover.

Mot euroen er kronen styrket med rundt fem øre, og én euro koster nå 11,91 kroner.

Mot dollaren har kronen styrket seg med rundt fire øre. Dollaren handles nå for 11,17 kroner.