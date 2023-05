Artikkelen fortsetter under annonsen

Prisveksten i Storbritannia endte i april på 8,7 prosent på årsbasis, en markant avdemping fra årstakten i mars, da inflasjonen var på 10,1 prosent.

Tallene for forrige måned ble imidlertid fortsatt en negativ overraskelse. Av de 36 økonom-estimatene som Bloomberg hadde innhentet på forhånd kom de faktiske tallene inn høyere enn noen hadde ventet. Bank of England hadde på sin side et estimat på 8,4 prosent.

Kjerneinflasjonen, som i Storbritannia ekskluderer priser på mat, energi og tobakk, endte på 6,8 prosent på årsbasis i forrige måned, opp fra en årstakt på 6,2 prosent i mars.

Skyhøye matpriser

Det britiske statistikkbyrået ONS skriver at energiprisene var det som bidro mest til at årstakten for totalinflasjonen falt i april, selv om prisveksten fortsatt er langt over målet. Fallet i april kommer også som følge av at det kraftige hoppet i energiprisene i fjor nå er ute av statistikken.

Mat og ikke-alkoholholdig drikke fortsatte å stige i april og var i forrige måned 19,1 prosent dyrere enn for ett år siden.

Selv om det på tvers av flere kategorier er en markant avdemping fra årstakten i mars er prisene i Storbritannia fortsatt svært høye:

Artikkelen fortsetter under annonsen

Prisene på alkohol og tobakk er 9,1 prosent høyere nå enn for ett år siden.

Hotell- og restaurantpriser har steget 10,2 prosent det siste året.

Møbler og andre husholdningsartikler er 7,5 prosent dyrere i år sammenlignet med i fjor.

I etterkant av tallslippet fra ONS steg både statsrenter og det britiske pundet. Forventningene til nok et rentehopp fra den britiske sentralbanken gjorde også et markant hopp, og det er nå fullt priset inn en ny økning på neste møte i juni.

– Når inflasjonen viser seg å bite seg fast i større grad enn hva Bank of England regnet med virker det nesten helt sikkert at styringsrenten blir satt opp med 0,25 prosentpoeng til 4,75 prosent i juni, og kanskje enda høyere senere i år, sier sjeføkonom Paul Danes i Capital Economics, skriver Bloomberg.

Rentetopp på over fem prosent

I markedet prises det nå inn en rentetopp på rundt 5,5 prosent i Storbritannia, mot en forventet topp på 5,1 prosent tirsdag.

Bank of England satte opp renten senest for knappe to uker siden, akkurat i tråd med markedets forventninger.

Sentralbanken ga uttrykk for at det trengs flere renteøkninger så lenge inflasjonen er såpass høy. Sentralbanken oppjusterte samtidig bnp-anslaget for britisk økonomi, og venter nå ingen resesjon for Storbritannia.

– Kommer det tegn på mer vedvarende prispress, er det nødvendig med ytterligere pengepolitisk innstramning, het det i en uttalelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen

DNs finansredaktør: Dette er det du bør vite om inflasjon:



.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.