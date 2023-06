Artikkelen fortsetter under annonsen

Prisveksten i Storbritannia endte i mai på 8,7 prosent på årsbasis, den samme årstakten som i april.

Det fremgår av ferske tall fra landets statistikkbyrå onsdag morgen.

På forhånd var det ifølge Bloomberg-estimater ventet en årlig prisvekst på 8,4 prosent i mai.

Kjerneinflasjonen, som i Storbritannia ekskluderer priser på mat, energi og tobakk, var i mai på 7,1 prosent på årsbasis, også over forventningene. Den underliggende inflasjonen er dermed fortsatt på sitt høyeste siden 1992.

Prisveksten i Storbritannia holder seg altså fortsatt på høye nivåer, selv om totalinflasjonen er kommet tydelig ned fra den tosifrede toppen i fjor høst. Imidlertid har kjerneinflasjonen, som ekskluderer priser på mat, energi og tobakk, vært på en stigende trend siden i vår og var i april på sitt høyeste siden 1992.

Mai-tallene kommer dagen før Bank of England legger frem sin neste rentebeslutning, der sentralbanken er ventet å levere den 13. rentehevingen på rad. Styringsrenten i Storbritannia er i skrivende stund på 4,5 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tallene fra Office for National Statistics (ONS) viser at det nok en gang var skyhøye priser på mat og ikke-alkoholholdig drikke som var med på å holde den totale inflasjonen høy.

Fra mai i fjor til mai i år steg prisene på mat og drikke med 18,3 prosent, mens oppgangen på månedsbasis var 0,9 prosent.

Ellers sørget tosifret årsvekst i prisene på restaurant og hotell og husholdningsvarer for at den generelle prisveksten i Storbritannia er langt over målet.

I etterkant av tallslippet fra ONS styrket det britiske pundet seg umiddelbart noen hakk mot dollaren. I markedet prises det fullt inn en renteheving på 0,25 prosentpoeng, pluss en liten mulighet for en dobbel økning.

Det prises nå inn en rentetopp på 5,8 prosent i Storbritannia, noe som i så fall vil innebære økninger på til sammen ett prosentpoeng i månedene som kommer.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.