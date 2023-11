Artikkelen fortsetter under annonsen

Saken oppdateres.

Prisveksten i USA var 3,2 prosent på årsbasis i oktober, mens kjerneinflasjonen ble målt til 4,0 prosent – sistnevnte det laveste på rett over to år.

Dette ble kjent tirsdag ettermiddag, og begge deler var lavere enn ventet: på forhånd var det nemlig spådd en årlig prisvekst på 3,3 prosent og en kjerneinflasjon på 4,1 prosent, ifølge Bloomberg-estimater.

Tallslippet utløste umiddelbart markerte markedsreaksjoner, med byks i blant annet indeksen for S&P 500-futureskontrakter og markant rentefall.

Det samme er tilfelle etter at handelen med faktiske aksjer åpner - der S&P 500 stiger to prosent tirsdag ettermiddag.

– Vi føler oss overbevist om at Fed er ferdig med å heve renten, oppsummerer Knut A. Magnussen, seniorøkonom i DNB Markets.

Tallene for oktober kommer etter at septembermålingen ble om lag som ventet da inflasjonen var på 3,7 prosent, og kjerneinflasjonen var på 4,1 prosent. Siden den gang er det kommet PCE-tall, ofte omtalt som Federal Reserves foretrukne mål på inflasjonen, som viste en samlet prisvekst på 3,4 prosent på årsbasis i september. Kjerne-PCE ble målt til 3,7 prosent.

De ferske inflasjonstallene gir også markante utslag i rente- og valutamarkedene. Med en moderat inflasjon venter markedsaktørene i stort at sentralbanksjef Jerome Powell har mindre behov for å øke renten enda mer, og tiåringen falt på kort tid fra 4,62 prosent til 4,49 prosent.

Forrige uke viste også rapporten «non-farm payrolls» et amerikansk arbeidsmarked som i oktober kjøltes enda mer ned enn spådd på forhånd.

– Den amerikanske sentralbanken er fremdeles data-avhengige, og de gangene de uttaler seg fremstår det jo som at de ikke vil utelukke flere rentehevinger. Men de tallene vi har fått nå peker helt klart i retning av at det ikke blir flere hevinger, sier Magnussen.

Umiddelbare markedsreaksjoner

– Forventningene om videre renteheving er klart dempet: Rentemarkedet gikk fra å prise 30 prosent sannsynlighet for heving til å nå prise nærmere null prosent sannsynlighet. Markedet venter i spenning på første kutt og priser en overveid sannsynlighet for at Fed allerede kutter i mai, sier makroøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken.

Dollaren svekker seg mot euro, og amerikanerne må nå betale et knapt cent mer per euro. Samtidig ble dollaren ti øre billigere for nordmenn.

Det er tjeneste-sektoren av amerikansk økonomi som bidrar klart mest til prisveksten akkurat nå, med en inflasjon på fem prosent på årsbasis i oktober. Det er imidlertid takket være én sektor – husleier.

– Tjenesteinflasjonen er bare på tre prosent om man ser bort fra husleier. Det er husleiene som bidrar til å holde inflasjonen oppe, men det skyldes delvis at husleier ofte justeres først ved bytte av leietager – som betyr at det er en treghet her. Målinger av husleiene for nye leietagere viser at også husleieveksten er kommet betydelig ned, og etterhvert vil vi se det igjen i inflasjonstallene, sier Magnussen.

Magnussen konstaterer ellers at vare-inflasjonen er tilnærmet null prosent målt år over år.

– Hele inflasjonssjokket som kom via vareprisene er tilbakelagt, sier han.

Rentemøte i desember

Inflasjonstallene for oktober er den siste «ordinære» målingen for prisveksten i USA før årets siste rentemøte, den 13. desember. Det skal imidlertid legges frem blant annet en PCE-måling og arbeidsmarkedstall (nonfarm payrolls) for november før sentralbanksjef Jerome Powell presenterer Federal Reserves siste beslutning i 2023.

Tirsdag formiddag, før inflasjonstallene ble sluppet, ble det i markedet priset inn rundt 14 prosent sjanse for en heving i desember, en sannsynlighet som er kommet betydelig ned i etterkant av rentebeslutningen i starten av november. I minuttene etter nyheten som ble sluppet klokken 14.30, falt forventningen til en ny renteøkning i desember drastisk.

Fed-topper, Powell inkludert, har likevel vært nøye med å påpeke at det ikke nødvendigvis anser det nåværende rentenivået på 5,25 til 5,5 prosent som «restriktivt nok». Senest i forrige uke uttalte sentralbanksjefen at rentekomiteen ikke ville la seg påvirke av et par gode målinger. Helt siden forrige rentebeskjed er døren blitt holdt på gløtt for ytterligere hevinger, selv om det har vært få tegn til at de skal komme med det første.

Dette kan være grunnen til at markedet for øyeblikket virker å være enige om at rentetoppen er nådd. Konsekvensen har i stedet blitt at markedet nå ser for seg at rentekuttene blir skjøvet lenger ut i 2024 enn det som først var antatt.

Sannsynlighetsovervekt for et rentekutt dukker først opp i juni, ifølge Bloombergs oversikt tirsdag formiddag.

