Artikkelen fortsetter under annonsen

Kjerneinflasjonen i USA var 5,3 prosent i mai, viser fersk statistikk fra det amerikanske arbeidsdepartementets statistikkontor tirsdag.

På forhånd var det ventet en kjerneprisvekst på 5,2 prosent, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

Måneden før var kjerneinflasjonen på 5,5 prosent.

«Hovedinflasjonen», den som ikke er justert for energipriser, var på fire prosent, mot ventet 4,1 prosent.

– Lettet

– Det ser ut som markedet er lettet over at inflasjonen tross alt er på vei nedover, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.

Sjeføkonom Frank Jullum. (Foto: Elin Høyland) Mer...

Han viser til at rentene i USA faller, dollaren svekker seg og kronen styrker seg litt mot euro.

– Vi tror ikke det blir renteheving denne uken her. Da måtte inflasjonstallene kommet veldig på oppsiden. Samtidig er ikke tallene svake nok til at du kan utelukke juli-økning, sier sjeføkonomen.

Selv om inflasjonen fortsatt holder seg høy, avtar den, og det viser at pengepolitikken virker, mener Jullum.

– Om seks måneder er inflasjonen betydelig lavere enn i dag – også i Norge, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Rentebeslutning i dag

Etter at amerikanske politikere kom til budsjettenighet og løftet gjeldstaket, som ventet, har markedet igjen begynt å konsentrere seg mer om inflasjonen og rentesettingen fra sentralbankene.

Den amerikanske sentralbanken (Fed) legger frem sin rentebeslutning i dag.

Det var periode der inflasjonen red markedet som en mare. Utsiktene var veldig usikre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fed har satt opp rentene ti ganger på rad for å få bukt med inflasjonen. I år har aksjemarkedene respondert positivt med en oppgang på 13 prosent i den toneangivende S&P 500-indeksen. Dog er det viktige å påpeke at mye av oppgangen er drevet av de store teknologigigantene.

Indeksen er fortsatt et stykke unna siste toppnotering i januar 2022.

I forkant av inflasjonstallene tirsdag sa DNB Markets' sjeføkonom Kjersti Haugland at de lett kan bli tungen på vektskålen for den amerikanske pengepolitiske komiteen, FOMC, som tirsdag starter sitt todagers møte.

– Dersom dagens tall viser at den underliggende inflasjonen avtar klart, taler det i disfavør av et rentehopp til 5,50 prosent i morgen. Dersom den ikke gjør det, taler det i favør av å fortsette, skrev Haugland i DNB Markets' morgenrapport.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.