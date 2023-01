Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter et svært tungt år for de ledende amerikanske indeksene, der S&P 500-indeksen opplevde sitt største fall siden finanskrisen, har markedene opplevd et aldri så lite børsrally på nyåret. S&P 500 og Dow Jones-indeksen i New York er opp henholdsvis seks og 2,5 prosent, mens teknologiindeksen Nasdaq har steget hele 11 prosent.

– Det tyder på at det er en forventning blant investorene om at rentetoppen er nær og at man priser inn en myk landing, det sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1-gruppen.

Her hjemme har hovedindeksen på Oslo Børs steget i underkant av én prosent hittil i år.

Venter nytt rentehopp

Den amerikanske styringsrenten er på høyeste nivå siden tidligere sentralbanksjef Ben Bernanke satte rentene ned til null under finanskrisen i 2008. Høye renter til tross, har markedet priset inn en ny renteheving på 0,25 prosentpoeng onsdag.

Holvik mener vi ser begynnelsen på slutten for rentehevingene.

– Vi tror at Fed kommer til å få bukt med inflasjonen og at rentetoppen kan være nådd allerede i februar eller mars. Spenningen på tirsdag er tilknyttet veiledningen fremover angående rentebanen, sier hun.

En ny verdensorden

Holvik peker blant annet på hvordan økt stimulering av økonomien i USA som følge av den såkalte Inflation Reduction Act (IRA) og økte råvarepriser er usikkerhetsmomenter som kan skape hodebry for den amerikanske sentralbanken. Hun mener særlig at IRA, som er en amerikansk føderal lov hvis hensikt er å redusere det nasjonale handelsunderskuddet og fremme mer amerikansk produksjon av grønn energi, viser at økonomien går inn i et paradigmeskifte.

– IRA er et naturlig skritt mot den todelingen av verden som vi har sett den siste tiden. Vi har fått en tilbakeflytting av produksjon til vesten og en anerkjennelse av at man må ha kontroll på råmaterialer, mineraler, metaller og teknologikomponenter. For å realisere det må man øke egenproduksjonen i vesten og det vil medføre at kostnadsnivået på en rekke varer vil stige, sier hun.

Siden Berlinmurens fall og kollapsen av Sovjetunionen på 90-tallet gikk verden inn i en mer politisk og økonomisk liberal tidsalder. Internasjonal handel økte kraftig, forsvarsbudsjetter ble barbert og den generelle optimismen var stor.

De seneste årene har man sett en reversering av disse trendene og en fremvekst av autoritære regimer med en aggressiv utenrikspolitikk.

– Man kan ikke lenger si at eierskap til kapital er irrelevant. Hvem som eier og kontrollerer produksjonsmidlene har betydning, sier hun.

Bedre enn ventet

Mens de amerikanske inflasjonstallene har gitt investorene begrunnet optimisme, er situasjonen mer prekær på det europeiske kontinentet. Prisveksten i Storbritannia er fortsatt på tosifret prosentnivå, og i EU ligger den på 9,1 prosent. Derfor er det priset inn at Den europeiske sentralbanken (ECB) og Den britiske sentralbanken (BOE) vil slå til med en dobbel renteheving.

– Storbritannia har klart størst økonomiske problemer, sier investeringsdirektør Gaute Eie i Eika.

Gaute Eie, investeringsdirektør i Eika Kapitalforvaltning. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

Den økonomiske utviklingen i Europa viser bedre tendenser.

– Bunnen i det europeiske aksjemarkedet ble nådd i oktober 2022. Da så det som mørkest ut. Prisen på gass var 60 dollar (per fat oljeekvivalenter, red.anm.) og Deutsche Bank ventet en negativ BNP-vekst i Europa på to prosent og i Tyskland på minus fire prosent, sier han.

Heller USA enn Tyskland

Tyskland er blant mange europeiske land som befinner seg i en særlig vanskelig økonomisk tilstand. Landets industri har i stor grad basert seg på billig energi fra Russland og billige importvarer fra Kina. Krigen i Ukraina og den opptrappende handelskrigen mellom USA og Kina gjør dette mer krevende.

– Tyskland klarte imidlertid å fylle opp gasslagrene med lng-gass fra Asia slik at prisen nå ligger på 16 dollar. Siden bunnen har også den tyske referanseindeksen DAX steget 26 prosent, sier Gaute Eie.

Han understreker samtidig at de europeiske markedene har hengt etter det amerikanske de siste 15 årene, og er ikke i tvil om hvor han ville investert pengene sine – i USA.

– Europas bnp har nesten ikke vokst på ti år og DAX-indeksen har kun gått 100 prosent, sammenlignet med S&P 500 som har gått 250 prosent. Vi mener USA er langt mer investerbart enn Europa. Det er der den samlede verdiskapingen kommer til å skje fremover, sier Eie.