Artikkelen fortsetter under annonsen

Inflasjonen i USA endte på 4,9 prosent i april, viser nye tall fra US Bureau of Labor Statistics.

På forhånd var det ifølge estimater innhentet av Bloomberg ventet at prisveksten ville holde seg på 5,0 prosent på årsbasis, uendret fra mars.

Kjerneinflasjonen kom derimot inn akkurat som ventet – på 5,5 prosent, et lite knepp ned fra årstakten i mars. I beregningen av kjerneinflasjonen utelukkes prisene på mat og energi.

Begge deler steg 0,4 prosent på månedsbasis.

Anders Johansen, sjefstrateg i Danske Bank, biter seg merke i særlig én komponent i prisveksten: bokostnadene.

Disse steg 0,4 prosent fra mars til april, etter å ha steget 0,6 og 0,8 prosent i mars og februar.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Denne komponenten har vært et stort problem, men kommer nå ned, sier Johansen, som også tror man vil se en helt annen kjerneinflasjon innen kort tid.

– Den er fremdeles høy år over år, men den vil falle kraftig de neste to månedene. Når man er kommet forbi mai og juni, der kjerneinflasjonen steg veldig i fjor, tror jeg vi ser tretallet, sier han.

Tror på ny renteøkning fra Fed

Knut A. Magnussen, seniorøkonom i DNB Markets, konstaterer i en oppdatering at inflasjonstallene bød på «noen positive overraskelser», men at inntrykket i sum er at inflasjonen fremdeles holder seg for høy.

– Vi tror disse tallene kan støtte opp om nok en renteheving på 25 basispunkter fra Fed i juni, skriver Magnussen.

Det har imidlertid rentemarkedet liten tro på – det priser inn klar sannsynlighetsovervekt for at renten ikke røres i juni, og at den blir kuttet i september. Forventningen om kutt i september har også økt markert etter inflasjonstallene ble sluppet.

– Det priser inn kutt på 25 basispunkter ved hvert rentemøte til godt inn i 2024, så det er ingen tvil om hva markedet tror, sier Johansen i Danske Bank.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Får det rett?

– Jeg tror ikke både aksjemarkedet og rentemarkedet får rett. Aksjemarkedet priser inn at både veksten i amerikansk økonomi skal tilta og rentene falle, og at man har sett det verste. Trolig har man sett det verste vekstmessig, men da kommer ikke rentene så mye ned. Skal rentene komme så mye ned, vil det være fordi veksten er svak, sier Johansen.

Aksjemarkedet reagerer i allefall positivt på inflasjontallene når handelen åpner onsdag, der både S&P 500, Nasdaq Composite og Dow Jones stiger markant.

Venter rentekutt

Den amerikanske sentralbanken satte opp styringsrenten til intervallet 5,0 til 5,25 prosent i forrige uke, der sentralbanksjef Jerome Powell uttalte at den pengepolitiske komiteen «i større grad vil ta avgjørelser fra møte til møte».

Fed-sjefen understreket forrige uke en rekke ganger i løpet av pressekonferansen at sentralbanken skal få inflasjonen ned til målet på to prosent, og da han ble spurt om mulige rentekutt i fremtiden, svarte han at det ikke vil være aktuelt med rentekutt så lenge inflasjonen fremdeles er høy.

For øyeblikket tror markedet at Fed vil holde renten i ro på neste møte som finner sted 14. juni, med en liten sannsynlighet for nok en heving. Det er imidlertid priset inn sannsynlighetsovervekt for kutt allerede i august, selv etter sterke jobbtall (nonfarm payrolls) i forrige uke.

Gjeldssamtaler

Denne uken har investorene ellers blikket rettet mot Washington, der politikerne forhandler om gjeldstaket.

USAs finansminister Janet Yellen har uttalt flere ganger de siste ukene at en løsning må komme på plass for å unngå en «økonomisk katastrofe», som hun beskrev det som mandag. President Joe Biden er fortsatt i Washington onsdag i håp om å få hevet gjeldstaket uten noen betingelser fra den republikanske fløyen i amerikansk politikk.

Republikanerne ønsker nemlig at avtalen om å øke gjeldstaket skal innebære kutt i den offentlige pengebruken.

At USA nærmer seg mislighold på gjelden er ikke noe nytt, og det er også denne gangen ventet at politikerne blir enige om å heve taket. Fristen er 1. juni.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.