Økonomene i DNB Markets venter fallende aktivitet i siste halvdel av 2023, men tror ikke på noen langvarig resesjon for norsk økonomi.

– Økte investeringer og ekspansiv finanspolitikk, i kombinasjon med at husholdningene går fra reallønnsfall til vekst, bidrar til at nedturen i andre halvår 2023 blir kortvarig, heter det i den ferske prognoserapporten som ble lagt frem torsdag morgen.

Dempet lånelyst

Etter 12 rentehopp fra Norges Bank det siste halvannet året, er det på tide at nordmenns lånelyst dempes. Denne uken viste ferske SSB-tall at husholdningenes gjeldsvekst holdt seg stabil på 3,7 prosent i juli, som er det laveste nivået siden 1995.

– Selv om vi anslår rentetoppen å være nådd i september, tror vi det vil ta noe tid før rentehevingene slår fullt inn. Det går derfor mot en mørk høst i boligmarkedet, skriver DNB-økonomene i rapporten.

Meglerhuset tror at boligprisveksten først vil tilta våren 2024.

– Vi anslår at prisene vil falle hele veien frem til nyttår og være om lag tre prosent lavere enn toppen i august 2022.

Økonomene peker på at rentene vil ha vært stabil over en lengre periode, og at det er utsikter til reallønnsvekst som kan føre til at boligkjøpere trolig vil oppleve at de har mer forutsigbarhet enn på lenge.

– Vi tror dette baner vei for at mer langsiktige strukturelle faktorer slår gjennom i boligprisutviklingen igjen, som lav tilgang på nye boliger og høy befolkningsvekst, heter det.

Uvanlig langvarig rentetopp

I januar ventet DNB-økonomene en rentetopp på 3,25 prosent. I april ble prognosen oppjustert til 4,0 prosent.

Nå ligger styringsrenten på fire prosent, og det er ventet at Norges Bank slår til med nok en heving i september. DNB-økonomene tror dette blir den siste, men at renten deretter blir liggende urørt lenge.

Meglerhuset peker på den høye lønnsveksten, det stramme arbeidsmarkedet og en standhaftig inflasjon vil holde styringsrenten på 4,25 prosent frem til desember neste år, før den kuttes gradvis ned til 3,25 prosent.

– Vi venter uvanlig langvarige styringsrentetopper og en beskjeden rentenedgang deretter. Nivået på renter med både kort og lang løpetid blir liggende godt over nivåene vi har sett de foregående 15 årene, heter det.

Økonomene i Swedbank tror på sin side at Norges Bank ikke er ferdig med rentehoppene i september, og at styringsrenten her til lands vil toppe ut på 4,5 prosent innen november i år, før det ventes kutt rundt sommeren i 2024.

Svekkes

Inflasjonen, spesielt kjerneinflasjonen, har vist seg å være vanskeligere å dempe enn man tidligere trodde. Frykten for at den skal feste seg på et høyt nivå er fortsatt til stede.

– Jo lengre tid inflasjonen holder seg godt over målet, jo mer vil forventningene til at inflasjonen vil komme ned til to prosent svekkes. Økte inflasjonsforventninger kan også bidra til økt inflasjonspress, heter det i rapporten.

DNB Markets ser for seg at kjerneinflasjonen vil holde seg høy resten av året, og mer moderate strømpriser denne vinteren sammenlignet med fjoråret vil trekke ned totalinflasjonen.

Økonomene venter imidlertid at inflasjonen først vil komme tilbake på to-tallet i 2026.