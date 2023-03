Artikkelen fortsetter under annonsen

I kjølvannet av bankkollapsen i USA har uroen i markedet sendt renteforventningene kraftig ned. Tirsdag ettermiddag fikk investorene servert ferske inflasjonstall fra verdens største økonomi, som kan skape mer hodebry for den amerikanske sentralbanken.

Et stramt arbeidsmarked og den hittil høye inflasjonen har talt for et langt høyere rentenivå, men usikkerheten og uroen som har preget markedet de siste dagene har sendt renteforventningene rett ned.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets sier at dagens inflasjonstall kommer litt i skyggen av uroen de siste dagene.

– Markedet synes å være i villrede, men inflasjonen har hittil vært høy, og det tilsier at man har et behov for å kjøle ned økonomien. Selv om usikkerheten er total, sier sjeføkonomen, og viser til at dagens inflasjonstall vipper litt opp.

– Renten skal opp

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea sier at uroen ikke endrer grunnfjellet og tolker ikke uroen som et uttrykk for at økte renter begynner å virke i realøkonomien. Han venter at Fed vil heve renten med 0,25 prosentpoeng i neste uke

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea er dundrende sikker på at Fed vil heve renten i neste uke. (Foto: Elin Høyland) Mer...

– Det er dundrende sikkert at renten skal opp. Situasjonen, sett bort ifra at et par banker med fantastisk dårlig risikostyring har gått over ende, er fortsatt den samme, sier Olsen.

Før bankkollapsen i USA ble et faktum ventet markedet en renteheving på 0,5 prosentpoeng, der er et høyt inflasjonstall tirsdag ville blitt siste bit i puslespillet i favør av doble hevinger, påpeker Haugland i DNB.

Jobbtallene, såkalte non-farm payrolls, viste at det ble skapt over 300.000 nye jobber i februar, og inflasjonstallene i februar viste tirsdag en prisvekst på 6,0 prosent, noe ned fra måneden før – men fortsatt langt over den amerikanske sentralbankens mål på to prosent.

– Det har kommet en helt annen faktor inn med bankkollapsene. Et argument for at den amerikanske sentralbanken kan fortsette å heve styringsrenten er at myndighetene i USA stilte opp med omfattende tiltak, slik at sentralbanken kan fokusere på å kjøle ned økonomien og få inflasjonen ned, sier Haugland.

Fredag kveld ble det klart at den amerikanske staten vil stille som garantist for kundeinnskudd i kriserammede banker i USA, og president Joe Biden uttalte at bankene og deres kunder var trygge.

Store bevegelser

Det har vært kraftige bevegelser i rentemarkedet de siste dagene. For bare en uke siden sa Fed-sjef Jerome Powell at rentetoppen sannsynligvis ville bli høyere enn tidligere signalisert, som bidro til et betydelig løft i markedsrentene.

Men etter SVB-kollapsen falt rentene kraftig, og tirsdag morgen mente rentemarkedet at det var like stor sannsynlighet for at Fed ville holde renten uendret i neste uke som at renten skulle heves med 0,25 prosentpoeng. Etter at inflasjonstallene ble publisert priser markedet inn rundt 80 prosent sannsynlighet for at Fed hever med 0,25 prosentpoeng.

– Til tross for uroen, peker nøkkeltallene mot en heving på minst 0,25 prosentpoeng, sier Haugland.

Men sjokkbølgen av uro kan føre til at sentralbanken venter og holder renten i ro, for å ikke bidra til ytterligere ustabilitet. Haugland påpeker at bankuroen kan være et isolert problem knyttet til de enkelte bankene som har tatt for høy risiko, og at de politiske tiltakene begrenser ringvirkningene.

– Da er det naturlig å tenke at rentemarkedet stabiliserer seg, og at det igjen blir duket for en videre renteoppgang. Det underliggende bilde er at renten skal opp fordi inflasjonen er høy, sier Haugland.

Kan redusere behovet

Dersom banktrøbbelet sprer seg mener Haugland at det kan komme uforutsigbare ringvirkninger.

– Det er grunn til å være ydmyk og ikke avfeie muligheten for at det blir ringvirkninger, sier Haugland.

Behovet for renteøkninger er avhengig av hvor brede problemene blir. Hvis banker får det vanskeligere, vil det i seg selv virke bremsende for økonomien ettersom bankene blir mer forsiktig, ifølge Haugland.

– At det som har skjedd kan være det som faktisk fører USA inn i en periode med nedgang i økonomien, vil redusere behovet for å heve renten.

Den amerikanske sentralbanken (Fed) har i møte med inflasjonen hevet renten i et historisk høyt tempo det siste året – fra null til 4,5 prosent. Det er det høyeste nivået siden desember 2007, rett før finanskrisen.