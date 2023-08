Artikkelen fortsetter under annonsen

Regnværet setter ikke en stopper for at legeparet Mattis Mikkelsen og Mie Tangsrud i år som i fjor har tatt turen til Øyafestivalen i Tøyenparken i Oslo. Det gjør heller ikke prisveksten.

Prisen for et ukepass er nemlig blitt ti prosent høyere i år sammenlignet med i fjor, og koster nå 3800 kroner.

– Det er absolutt dyrt, men jeg velger å tro at det er dette det må koste. Det sies at artistene har skrudd opp honorarene. De lever av konserter, og dette er prisen vi betaler for å streame musikk råbillig resten av året, sier Mikkelsen.

I tillegg kommer utgifter til mat og drikke inne på festivalområdet. DN spurte paret hvor mange måltider og drikkeenheter som går med i løpet av en dag på festivalen. Mikkelsen anslår at han kjøper rundt seks øl og to måltider i løpet av dagen – mens Tangsrud tror anslaget er noe pyntet på.

To år etter pandemien er Øyafestivalen tilbake – men er blitt hakket dyrere.

DN tok utgangspunkt i Mikkelsens anslag og sammenlignet hva mat- og drikkeforbruket på Øya på én dag koster i år sammenlignet med i fjor. Prisøkningen er på 12 prosent.

Prisen på brus overrasker paret. For én Pepsi Max på må de ut med 59 kroner.

– Den er drøy. Det er ikke ofte man går ut i utelivet og kjøper brus. Det er for dyrt, og burde kanskje vært rundt 40 kroner, sier Tangsrud.

Matpriser opp 9,2 prosent

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viste torsdag at prisveksten i Norge dempet seg i juli. Konsumprisindeksen er nå 5,4 prosent høyere enn for et år siden, mens kjerneinflasjonen, som er justert for energi og avgiftsendringer, havnet på 6,4 prosent. Til tross for at prisveksten fortsatt er langt over målet om to prosent over tid, har den falt et godt stykke fra nivået i juni.

DNs regnestykke fra Øyafestivalen viser altså en prisvekst som er langt høyere enn den generelle prisveksten.

I SSBs konsumprisindeks inngår alt fra øl, brød og kjøtt til brensel, legemidler og leker. Statistikken viser at prisene på kulturtjenester, fisk og sjømat, grønnsaker, frukt og kjøtt er blant det som har økt mest i pris det siste året.

Frukt er eksempelvis blitt 14,7 prosent dyrere i løpet av et år, mens prisene på kulturtjenester har steget 11 prosent. Fisk og sjømat er blitt 11,7 prosent dyrere sammenlignet med juli i fjor.

Totalt steg matvareprisene med 9,2 prosent fra juli i fjor til juli i år.

– Oppgangen i matvareprisene fra juni til juli kan ses i sammenheng med de årlige forhandlingene mellom butikkjeder og leverandører. I tillegg fases effektene fra årets jordbruksoppgjør inn i juli. Der ble det fastsatt økte målpriser for blant annet melk, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

– Alt har økt i pris

Fiskeriet-sjef Karina Jämtoft sier restauranten merker inflasjonen. Prisen på Fiskeriets tradisjonsrike fish and chips har økt fra 179 kroner i fjor til 189 kroner i år, mens fiskekakeprisen har steget fra 49 til 69 kroner.

– Alt har økt i pris. Vi opplever det samme som alle andre. Prisene har økt betraktelig på alle råvarene, og spesielt på fisk. Fisken svinger mye i pris, men den siste tiden har prisøkningen vært stor, sier Jämtoft.

Bare fra juni til juli steg prisene på fisk og sjømat med 3,7 prosent, viser SSB-statistikken.

Marte Fjeld Høllen (til venstre) og Karina Jämtoft i Fiskeriet.

Fjorårets bestselgende matbod Der pepper'n gror har på sin side valgt å holde prisene uendret, selv om prisen på råvarene har økt langt mer enn ventet, ifølge daglig leder Samir Sharma.

Den tradisjonelle Øya-retten Fish and Chips har økt fra 179 kroner til 189 kroner i år.

– Prisene på råvarer totalt har økt 20–30 prosent det siste året. Øyafestivalen blir et volumspill med lave marginer, sier Sharma.

Valget om å holde prisene uendret ble tatt kun dager før festivalåpningen.

– Det er grenser for hva man kan ta ut i salgsprisene, legger han til.

Daglig leder Samir Sharma i Der pepper'n gror har valgt å holde prisene uendret fra i fjor.

Sjokk på sjokk

Økonomer DN har snakket med avlyser mulighetene for nok et dobbel rentehopp når Norges Bank legger frem ny rentebeslutning i neste uke.

Seniorøkonom Sara Midtgaard sier prisveksten det siste året har vært bredt basert, og gitt «sjokk på sjokk». I juni nådde kjerneinflasjonen en ny rekord da den steg til syv prosent.

– Kjerneinflasjonen har tatt seg kraftig opp det siste året. Den generelle prisveksten har det siste året endret seg fra at råvareprisene øker mye, til at tjenesteprisene nå stiger. Det reflekterer at det under pandemien var stor etterspørsel etter varer, men etter gjenåpningen velger folk å bruke penger på tjenester, sier Midtgaard.

Seniorøkonom Sara Midtgaard Handelsbanken.

Selv om inflasjonen nå ser ut til å være på vei ned tror Midtgaard prisveksten vil fortsette å gi sentralbanken hodebry.

– Vanligvis ser man at tjenesteprisveksten holder seg mer stabil enn vareprisveksten, som er mer preget av volatile råvarepriser. Tjenesteprisene blir igjen preget av lønnsvekst. Så lenge lønnsveksten holder seg på et høyt nivå, vil det ta tid før man vil se inflasjonen komme ned til målet på to prosent, sier Midtgaard.

Vanskelig puslespill

Sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank mener inflasjonen i juli var en positiv overraskelse.

Han peker på at det er vanligvis er enkelte komponenter som stiger i enkelte år, men det siste året har vært preget av mange komponenter som har steget samtidig, og mener derfor Norges Bank har et vanskelig puslespill å legge.

– Det er tydelige tegn til at inflasjonstoppen er bak oss. Samlet sett er det tegn til at rentene begynner å virke, og vi går inn i en periode med svakere vekst, sier Martinsen.

Sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank.

Det forklarer han med at inflasjonstallene viser nedgang, og at kredittveksten til husholdningene er på det svakeste siden 90-tallet.

– Det tar tid før rentehevinger gjør utslag i boliglånsrentene, og det tar tid før husholdningene tilpasser konsumet. Det tar også tid før bedrifter tilpasser sysselsetting og investeringer. Den forsinkelsen er veldig lengre nå enn tidligere, sier han.

Både Martinsen og Midtgaard tror at styringsrenten settes opp ytterligere ett hakk på neste rentemøte om en ukes tid, og at rentetoppen blir liggende på 4,25 prosent i løpet av høsten.