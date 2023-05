Artikkelen fortsetter under annonsen

Så langt i år har 11 bedrifter gått konkurs hver dag, ifølge inkassoselskapet Fair Group.

Helt siden pandemiutbruddet våren 2020 har en rekke bransjer, organisasjoner og inkassoselskaper spådd konkursras – og bommet. Antall konkurser i 2020 var klart lavere enn i 2019 – og antallet konkurser fortsatte ned i 2021.

Trenden snudde i 2022, året der rentenivået ble normalisert fra nullnivå og inflasjonen steg til det høyeste på 40 år. Likevel holdt konkurstallene seg lavere enn i 2019.

Inntil nå. Hittil i år har konkursnivået vært høyere enn selv i toppårene før pandemien, ifølge Fair Group.

I april gikk 227 bedrifter konkurs, 20 prosent flere enn i samme måned i fjor.

Hittil i år er 1312 bedrifter gått konkurs, der omtrent en fjerdedel kom i april.

Ved samme tidspunkt i fjor var 943 bedrifter gått konkurs, som med andre ord betyr at det hittil i år har vært nesten 40 prosent flere bedrifter som har gått over ende.

Christian Aandalen, administrerende direktør i Fair Group. (Foto: Fair Group) Mer...

Christian Aandalen, administrerende direktør i Fair Group, er ikke i tvil om at sterk inflasjon, økt arbeidsledighet og et høyere konkursnivå gjør tiden fremover krevende:

– Nå øker arbeidsledigheten, og bedrifter i utvalgte sektorer opplever betydelig lavere etterspørsel. Dette forplanter seg til husholdningenes kjøpekraft og -vilje og skaper en giftig spiral med alvorlige konsekvenser, sier han i en pressemelding.

– Mange konkurser, sterk inflasjon og økt arbeidsledighet gjør at vi går inn i en krevende periode, fortsetter han.

Mer går til inkasso

Fair Group ser nå at stadig flere sliter med å gjøre opp for seg – les får regninger som går til inkasso. Hittil i år er antall inkassosaker blant forbrukere 40 prosent høyere enn i samme periode i fjor, mens økningen er 50 prosent for bedrifter.

Bostyrer Andreas Christensen: Dette er definisjonen på en konkurs Advokat Andreas S. Christensen forklarer hva en konkurs egentlig er. 01:56 Publisert: 20.01.21 — 10:19

Konkurstallene bekrefter det Intrum, et annet inkassoselskap, meldte i DN tidligere i helgen:

Artikkelen fortsetter under annonsen

– I og med at inkassotallene nå øker videre, er det nærliggende å vente at det samme vil skje med antall konkurser, sa sjefanalytiker i Intrum Morten Trasti.

Selv om noe av forklaringen bak inkassoveksten for næringslivet er lave nivåer under pandemien, var Trasti klar på at betydelig kostnads- og lønnsvekst kombinert med beskjeden produktivitetsvekst spiller en vesentlig rolle.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Da får mange utfordringer. Mens mange tidligere relativt enkelt klarte å ta ut kostnadsveksten gjennom å øke prisene, blir det nå vanskeligere for hver måned som går, sa Trasti.

Fredag denne uken kom Nav med arbeidsledighetstall for april – disse viste at arbeidsledigheten endte på 1,8 prosent av arbeidsstyrken, uendret fra mars og noe ned fra februar. Samtidig uttalte Nav-direktør Hans Christian Holte at man så «tydelige tegn» til at arbeidsmarkedet er i ferd med å kjøles ned fra de brennhete nivåene i fjor.

– Arbeidsledigheten øker, og antallet ledige stillinger har falt hver måned så langt i år. Samtidig er arbeidsledigheten fortsatt på et svært lavt nivå, oppsummerte Holte.

To bransjer peker seg ut

De 227 bedriftene som gikk konkurs i april førte ifølge Fair Group til at 849 personer mistet jobben. I konkursstatistikken peker særlig én region seg ut: Oslo og Viken har halvparten av alle konkursene i april. Tøffest var det for sektorene bygg- og anlegg og restaurant- og servering.

Nylig kom Samfunnsøkonomisk analyse med en oversikt som viste at nyboligsalget fra midten av februar i år har falt over 50 prosent fra samme periode i fjor. Det er en bekreftelse på det som har vært kjent for bransjen i flere måneder: aktiviteten faller.

Eller som Aandalen i Fair Group sier det: Høye materialkostnader og økte renter skaper etterspørselstørke. En fjerdedel av bedriftene som gikk konkurs i april tilhørte bygg- og anleggssektoren.

Arbeidsledigheten i sektoren er også nest høyest, på 3,2 prosent.

For snaue to uker siden skrev DN at det 32 år gamle utestedet Horgan's i Oslo gikk konkurs, etter at koronanedstengingen kostet bransjen enorme summer og omsetningen det siste året sakket av, dels som følge av svekket kjøpekraft hos kundene.

Dette var ett av totalt 26 serveringssteder som gikk konkurs i april, og bransjen som helhet sto for 11 prosent av konkursene i måneden. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.