Konsumprisene steg med 6,4 prosent på årsbasis i juni, og 0,3 prosent på månedsbasis, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

På forhånd var det ventet en prisvekst 6,3 prosent fra juni i fjor til juni i år, ifølge estimater hentet fra Bloomberg.

Kjerneinflasjonen (Kpi-jae), som ekskluderer energivarer og avgiftsendringer, steg til rekordhøye syv prosent i juni. Det er det høyeste SSB har målt siden beregningene startet i 2001.

Dette er andre toppnotering på rad etter at kjerneinflasjonen steg til 6,7 prosent i mai. Forrige toppnotering før det var i januar, da tolvmånedersveksen i kjerneinflasjonen var på 6,4 prosent.

– Prisveksten fortsetter å ligge på et høyt nivå. De siste fem månedene har vi målt en prisvekst på rundt 6,5 prosent, når vi sammenligner med prisene tolv måneder før, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB i en pressemelding.

Høye matpriser

Fra mai til juni økte prisene på mat med 2,5 prosent, den tredje måneden på rad med det SSB beskriver som relativt sterk prisvekst.

Fra juni i fjor til juni i år har prisene på mat steget 13,7 prosent.

– Det er uvanlig at matprisene øker så mye i juni måned. Dette fører til at tolvmånedersveksten for prisene på matvarer økte i juni fra et allerede høyt nivå i mai, sier seksjonssjef Kristiansen.

Det er spesielt økte priser på frukt og grønnsaker som trekker indeksen for mat opp i juni.

– Noe av oppgangen vi ser i juni kan skyldes en svekket kronekurs. Prisene på importerte jordbruksvarer steg klart mer enn norske jordbruksvarer den siste måneden, sier Espen Kristiansen.

Venter flere rentehevinger

I slutten av forrige måned klinket Norges Bank til med en såkalt dobbelt renteheving på 0,5 prosentpoeng, til 3,75 prosent. Dette er ellevte gang sentralbanken hever styringsrenten siden den først ble hevet fra null prosent i september 2021.

Den pengepolitiske komiteen uttalte i forbindelse med rentehevingen at det er et behov for en høyere rente enn tidligere signalisert for å få ned inflasjonen. Av den grunn varslet sentralbanken at det sannsynligvis blir nok en heving på rentemøtet i august.

Sentralbanken understreker videre at forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen og sier nok en gang at det kan bli nødvendig med høyere rente enn anslått denne gangen dersom kronen blir svakere eller presset i økonomien vedvarer.

Norges Bank ser for øyeblikket for seg en rentetopp på 4,25 prosent i løpet av høsten, opp fra et anslag på 3,6 prosent i den pengepolitiske rapporten i mars.

