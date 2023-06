Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette var nok en kjempebom fra Norges Bank. Tallene i dag understreker at inflasjonsdynamikken er langt sterkere enn antatt, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Ferske tall fra SSB fredag morgen viste at prisveksten i Norge i mai ble på 6,7 prosent på årsbasis. Kjerneinflasjonen, altså prisvekst justert for energivarer og avgiftsendringer, ble også 6,7 prosent. Det er det høyeste som er målt noensinne for den underliggende prisveksten.

På forhånd var det ventet en tolvmånedersvekst på 6,3 prosent både for totalinflasjonen og kjerneinflasjonen. Norges Bank hadde sett for seg en kjerneinflasjon på seks prosent.

«Feil vei»

Sjeføkonom Olsen mener det nå går feil vei med prisveksten i landet, tross det siste års kraftige renteøkninger.

– Det er en illevarslende dynamikk i prisene. Høy prisvekst avler høy prisvekst. Når vi først fikk et sjokk i høye strømpriser og fraktrater har det ballet på seg. Nå forventer folk at prisene skal stige og det er man villig til å akseptere. Lønningene går i tillegg opp.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets. (Foto: Elin Høyland) Mer...

– Norges Bank har en større jobb å gjøre enn hva de så langt har lagt til grunn, legger han til.

Norges Bank legger frem sin neste rentebeskjed og årets andre pengepolitiske rapport 22. juni. Nordea Markets mener dagens tall gjør en dobbel renteheving umulig å fullstendig utelukke.

– Vi tror prognosene vil vise en rentebane som er på litt over fire prosent, sier Olsen.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets beskriver fredagens tall som en veldig dårlig nyhet for Norges Bank.

Hun trekker frem at prishoppet på matvarer man ventet på i vinter har blitt skjøvet på, og fra april til mai steg prisene med 2,4 prosent.

Nå venter Haugland og økonomene i DNB Markets at Norges Bank klinker til med en dobbel renteheving når sentralbanken skal ha rentemøte om to uker. Det vil bringe styringsrenten opp til 3,75 prosent.

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank beskriver matvareprisene som «en stor x-faktor».

– Prisene skulle egentlig opp tidligere i år, men ble utsatt på grunn av konkurransen mellom matvarekjedene. I april så vi at disse begynte å stige, og nå ser vi et virkelig stort utslag. Det er usikkert hvor mye de vil øke fremover.

Rentetopp på 4,25 prosent

DNB-økonomer anslår nå at styringsrenten heves med 0,5 prosentpoeng i juni og 0,25 prosentpoeng i august. De ser også en mulighet for enda en heving på 0,25 prosentpoeng i september, hvilket vil bringe styringsrenten opp til en topp på 4,25 prosent.

– Man har i tillegg effekten av en valutasvekkelse som kommer med etterslep, og det at kronen er så svak nå peker mot at dette vil vedvare som et problem i tiden som kommer, sier Haugland.

Hun viser til at land som Canada og Australia, to land som begge serverte overraskende rentehopp tidligere i uken, har holdt mer tilbake på renteøkningene, men først nå har begynt å øke.