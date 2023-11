Artikkelen fortsetter under annonsen

Den norske kronen har svekket seg kraftig mot flere valutaer de seneste ukene.

I morgentimene onsdag krysset kronekursen 12 mot euro før den falt noen øre tilbake kort tid etter. For rundt en måned siden kostet euroen 11,39 kroner. Sist gang kronen var så svak som euroen som nå, var i mai.

Dollaren handles onsdag morgen for 11,21 kroner. Det er rundt 40 øre mer enn for en måned siden.

Også mot svenske kroner har den norske kronen svekket seg betydelig. 100 svenske kroner koster nå 102 norske kroner.

DNB-økonom Oddmund Berg mener fallet i oljeprisen kan forklare deler av kronesvekkelsen. Oljeprisen har falt nær fire prosent den siste uken, og rundt syv prosent den siste måneden.

Tirsdag falt oljeprisen rundt tre dollar per fat, mens kronen svekket seg rundt ti øre mot euro.

– Ytterligere kronesvekkelse, og ingen utsikter til drahjelp fra oljeprisen fremover, øker sannsynligheten for heving i desember, skriver Berg i en morgenrapport onsdag.

– Kun en sideforestilling

I det siste har gode nyheter som lavere renter og sterkere aksjemarkedet vist seg å gi lite støtte til kronen, mens dårlige nyheter som lavere oljepriser virker å ha skjøvet den lavere, ifølge valutastrateg Dane Cekov i Nordea.

Dane Cekov i Nordea.

– Vi har sett denne asymmetrien før og vårt inntrykk er at kronen kun er en sideforestilling uten noen tydelig interesse. Deler av forklaringen kan være sesongmessige effekter, skriver han i et notat.

Han forklarer at kronen historisk har vært svak i fjerde kvartal, men at historiske snittbevegelser mot slutten av året viser at den har flatet ut mot euro.

Daglig påminnelse

Fredag publiserer Statistisk sentralbyrå tall for inflasjonen i oktober, og DNB-økonomen påpeker at det er vanskelig å slå fast hvor lav inflasjonen må være for å overbevise Norges Bank om at inflasjonen for alvor er på vei nedover.

– Selv om en veldig svak inflasjonslesing på fredag langt på vei kan sementere en pause, kan det også hende vi får tall i grenseland som igjen gjør det vanskelig å konkludere uten inflasjonstall for november, skriver han, og legger til:

– Dersom kronen holder seg svak, vil den kunne bli en daglig påminnelse om at desember-heving er stadig mer sannsynlig mens vi venter på siste inflasjonslesing.

Den importveide kronekursindeksen (I-44), som måler utviklingen i kronen mot valutaene til 44 av Norges viktigste handelspartnere, er nå på sitt høyeste siden begynnelsen av juni. Indeksen er også betydelig svakere enn Norges Bank anslo i september.

Svakere enn ventet

Sist gang euroen kostet mer enn 12 kroner, var i slutten av mai. Da bikket euroen 12 kroner for første gang siden mars 2020, da koronapandemien for alvor brøt ut.

– Den siste tids kronesvekkelse kan nok ses i lys av økt usikkerhet rundt den styrken på den globale konjunkturen, noe som på nytt har bidratt til at oljeprisen har falt i overkant av ti dollar per fat de siste drøye to ukene, skriver rente- og valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken i en morgenrapport.

Knudsen peker på at det er usikkerhet i valutamarkedet knyttet til hvordan Norges Bank reagerer på den svake kronen, og hvordan kronekursen påvirker rentesettingen.

Da Norges Bank la frem ny rentebeslutning i forrige uke, påpekte sentralbanken at kronen er svakere enn anslått, og at svekkelsen kan bidra til å holde inflasjonen oppe. En svakere krone bidrar til at prisene på importerte varer stiger, og vil således føre til høyere prisvekst.