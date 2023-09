Artikkelen fortsetter under annonsen

Den siste uken har euroen blitt rundt 30 øre billigere målt i kroner. Onsdag morgen handles én euro for 11,26 kroner.

Seniorstrateg Dane Cekov i Nordea sier bakgrunnen for en billigere euro er tredelt:

Rentedifferansen mellom Norge og handelspartnere

Den norske kronen er en råvarevaluta, og følger derfor ofte utviklingen i olje- og gassprisene

Svensk valutagrep

Oppjustert rentetopp

I forrige uke slo Norges Bank til med den 13. rentehevingen på to år, og varslet at det trolig blir enda et rentehopp før året er omme. Det vil gi en rentetopp på 4,5 prosent – høyere enn de fleste tallknuserne her til lands ventet.

– Kronen styrker seg etter at Norges Bank varslet en høyere rentetopp, for det gir en mer positiv rentedifferanse mellom Norge og handelspartnerne i utlandet, sier Cekov.

En svakere euro kan gjøre høstferien din billigere, dersom du tar turen til Nice i Frankrike for eksempel.

Cekov tror kronen kan fortsette oppover. Men i det korte bildet vil kronekursen avhenge av hva Norges Bank gjør med kronesalget, som blir offentliggjort fredag morgen.

– Vi tror det ligger an til en økning i kronesalget på 200–300 millioner kroner per dag grunnet de høye olje- og gassprisene. Det kan svekke kronen, sier Cekov.

Valutastrategen trekker også frem at kronen er blitt styrket av de høye olje- og gassprisene. Han tror imidlertid dette kan by på utfordringer på lang sikt.

– Makrobildet er veldig annerledes nå enn ved forrige oljeopptur. Den amerikanske sentralbanken og mange andre sentralbanker er veldig redde for at energiprisene skal stige igjen, som vil føre til høyere inflasjon og høyere styringsrenter i utlandet, sier Cekov.

– Det vil bety en svakere krone på lengre sikt, legger han til.

Parallelt med en styrket norsk krone, har også den svenske kronen styrket seg mot euroen.

Cekov sier den svenske sentralbankens kronegrep kan ha hatt en innvirkning på den norske kronekursen. Forrige uke ble det klart at Riksbanken skulle kjøpe svenske kroner, gjennom å selge åtte milliarder dollar og to milliarder euro. Samtidig varslet banken en høyere rentetopp.

– Man ser i dagens makroklima at både dollaren, og den svenske og norske kronen gjør det sterkere. Og euroen gjør det svakere, sier Cekov.

Venter svingninger

Tidligere i år nådde kronekursen rekordsvake nivåer, og det har gjennom året vært store svingninger i kursen. Nå kan det se ut som at markedet forbereder seg på svingninger også fremover.

– Vi ser at den implisitte volatiliteten, altså hva markedet er villig til å betale for beskyttelse mot store svingninger har økt. Den er på et høyere nivå enn før pandemien. Investorene i markedet tror det ligger an til større svingninger nå enn før pandemien. Vi må være forberedt på brå endringer i kronekursen, slik vi har sett det siste året, sier Cekov.

Han legger til at en svakere kronekurs kan ha mye å si for inflasjonen, som Norges Bank har jobbet hardt for få ned de siste to årene.

– Jeg tror Norges Bank er livredde for at kronen skal svekke seg mye. Det vil gi høyere importert prisvekst og en høyere lønnsvekst. Jeg tror det er hovedgrunnen til at rentebanen ble oppjustert så mye forrige uke. Dette er fortsatt en hodepine for Norges Bank, sier Cekov.