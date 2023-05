Artikkelen fortsetter under annonsen

Fra allerede rekordsvake nivåer har kronen svekket seg ytterligere denne uken mot våre viktige handelspartnere. Særlig har svekkelsen mot dollar og pund vært markant de siste dagene. Tirsdag fortsetter også fallet mot euroen.

På to uker har kronen svekket seg mot euro fra rundt 11,54 kroner til 12,01 kroner like etter klokken 19.00 tirsdag.

Den norske kronen fortsetter å svekke seg mot både dollar og euro tirsdag ettermiddag. (Foto: DADO RUVIC/Reuters/NTB) Mer...

De seks dagene da kronen var svakere enn den er tirsdag, var under kronekollapsen da Norge stengte ned i forbindelse med pandemien. Da kostet en euro på det meste 13,14 kroner intradag.

Samtidig har kronen svekket seg mot dollaren, tirsdag må du ut med 11,18 kroner for en dollar, og 13,88 kroner for ett pund.

Kronesvekkelsen kommer i forlengelsen av en lang nedtur for den norske kronen, som har svekket seg mer enn 20 prosent mot euro og 16 prosent mot dollaren det seneste året.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forklaringen på den svake kronen er sammensatt. Tradisjonelt sett har kronen vært tett knyttet opp mot bevegelsene i oljeprisen.

Oljeprisfallet det siste døgnet er med på å trekke den norske kronen ned. Tirsdag har oljeprisen falt over tre prosent og et fat omsettes for 74,3 dollar - likevel peker flere økonomer på at andre faktorer tar plass.

Særlig trekkes rentedifferansen mellom Norge og handelspartnere frem.

Kronesalgene fra Norges Bank trekkes også frem som en driver på nedsiden. I tillegg en den norske kronen en liten valuta som er mer utsatt for uro i finansmarkedene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.