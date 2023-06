Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har vært stor spenning knyttet til dagens rentebeslutningsmøte om renten skulle opp med 0,25 poeng eller 0,5 poeng. Fasiten viste seg å være en dobbel renteheving.

– Norges Bank trenger en mindre svak krone for å dempe prisveksten som følge av importert inflasjon, sier seniorstrateg Dane Cekov i Nordea Markets.

Drøye to timer etter beslutningen styrker kronen seg slik mot følgende valutaer:

Mot euroen styrker kronen seg 12 øre og ligger nå på 11,57 kroner.

Mot dollaren styrker kronen seg med 13 øre og ligger nå på 10,51 kroner.

Mot den svenske kronen styrker den seg med litt mindre enn 1 prosent og ligger nå på 0,987 kroner.

Cekov mener at Norges Bank «erkjenner at de mener alvor» og den nå følger opp med dobbel renteheving for å styrke kronekursen og bekjempe inflasjon.

– Det er ikke overraskende. Markedet var delt på forhånd i om det skulle være en enkel eller dobbel heving, så for noen er dette som ventet, mens andre er overrasket over hvor mye Norges Bank mener alvor.

Valutaekspert Dane Cekov mener Norges Bank mener alvor i å bekjempe inflasjon. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Svakere enn anslått

Under presentasjonen av rentebeslutningen erkjente sentralbanksjef Ida Wolden Bache at Norges Bank tidligere ikke spådde den kraftige kronesvekkelsen:

– Kronekursen har vært svakere enn vi anslo i mars, men i det siste har kronen styrket seg litt igjen. Styrkingen har trolig sammenheng med at markedsaktørene har oppjustert sine forventninger til styringsrenten her hjemme.

I den pengepolitiske rapporten som ble sluppet samtidig som rentebeskjeden kommer det frem at Norges Bank anslår at kronen vil være svakere de kommende par årene enn de la til grunn i mars.

De anslår at kronen vil styrke seg med fem prosent innen utgangen av 2026 mot en importveid valutakurs. Til sammenligning har kronen svekket seg med 9,3 prosent så langt i år.

Selv om kronen styrker seg umiddelbart etter rentedommen, advarer Norges Bank om pressemelding at det kan bli nødvendig med høyere rente «dersom kronen blir svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer».

– Det er klart at kronen reagerer positivt på den store rentehevingen. Men så er det også renteutsiktene som er det viktigste for hvordan kronekursen utvikler seg. Nå har Norges Bank sagt at de skal heve renten to ganger til i august og september, så markedet priser inn en rentetopp på 4.25, sier sjefstrateg i SEB Erica Dalstø.

Dyrt å være norsk i Danmark

Det siste året har kronen svekket seg betraktelig mot dollaren og euroen. Dette har blant annet gjort det dyrt for mange nordmenn å reise til utlandet. DN har tidligere skrevet om studenter i Italia som får strammere økonomi på grunn av svak kronekurs.

Sjefstrateg i SEB Erica Dalstø mener renteutsiktene fremover vil prege kronekursen mest. (Foto: Øyvind Elvsborg) Mer...

Den svake kronen har også bidratt til økte priser her hjemme gjennom importert inflasjon fra utlandet når norske importører må betale mer for de samme varene.

Flere økonomer har pekt på rentedifferansen som en av hovedforklaringene til kronen er så svak. Tradisjonelt har Norge hatt en høyere styringsrente enn EU-landene og USA, noe som har gjort kronen mer attraktiv å investere.

Enkelte valutaeksperter har også kritisert Norges Banks daglige kronesalg for å veksle inntekter fra oljenæringen (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.