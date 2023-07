Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter å ha nådd et nytt lavpunkt i slutten av mai har den norske kronen gått i bølgedaler. I slutten av juni skjedde det imidlertid noe – kronen styrket seg.

Det har den fortsatt å gjøre.

Onsdag morgen var kronen på sitt sterkeste nivå siden april målt mot dollaren.

Etter at det ble sluppet ferske inflasjonstall fra USA, som var noe lavere enn ventet, styrket kronen seg ytterligere mot den amerikanske valutaen. Like etter klokken 14.30 ble dollaren handlet til 10,20 kroner, mot 10,30 kroner tidligere på dagen.

Dermed er dollaren nå på sitt billigste målt i kroner siden februar.

Kronen styrker seg også mot svenske kroner.

Valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken viser til at noe av den siste tidens kronestyrkelse skyldes god stemning i markedene, der usikkerheten rundt inflasjonen og rentetoppen har avtatt.

– Dermed har dollaren blitt svekket. Det er videre et signal om at risikoappetitten er på vei tilbake i valutamarkedet og aksjemarkedet, forklarer han.

Takket være inflasjonen

Kronen har imidlertid ikke bare styrket seg mot dollaren de siste ukene. Prisen for euro og pund har falt med 40 øre, mens 100 svenske kroner nå koster 97 norske kroner mot 101 kroner i juni.

Det er særlig de sterke inflasjonstallene mandag som har bidratt til kronestyrkelsen, mener Knudsen. Tallene viste at kjerneinflasjonen (kpi-jae), som ekskluderer energivarer og avgiftsendringer, steg til rekordhøye syv prosent i juni.

– Inflasjonen var overraskende høy, både for markedet og for Norges Bank. Det har ført til at vi har fått en reprising i forventning til utviklingen i norske renter. Norges Bank blir nå oppfattet som mer aggressiv av markedet, mens de tidligere ble ansett som mer tilbakeholden.

Markedet forventer at Norges Bank vil være enda mer fremoverlent enn det de varslet i juni og i sin siste rapport. Det gjør at kronen er bedre rustet til å takle eventuelle usikkerheter i markedet, mener Knudsen.

– Jeg tror det vi ser i Norge veier såpass tungt at kronen allikevel vil klare seg bedre nå i en periode fremover enn det vi har vært vant til.

Strategiendring i Kina

Den siste tiden har kinesiske myndigheter gått fra å være noe passiv til å varsle flere aktive tiltak for å støtte opp under den kinesiske økonomien.

Det mener Knudsen har ført til at oljeprisen har styrket seg, noe som er godt nytt for kronen. Så langt denne uken er prisen på nordsjøolje opp 4,4 prosent, og ett fat brent handles til rundt 79,4 dollar fatet onsdag ettermiddag.

Samtidig ser oljeproduksjonen i Russland ut til å være avtagende, etter at landet varslet produksjonskutt i begynnelsen av juli.

– Det er trolig en kombinasjon av det her som gjør at oljeprisen beveger seg oppover. Det er også en vekt på skålen som bidrar til å understøtte kronekursen, sier Knudsen.