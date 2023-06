Artikkelen fortsetter under annonsen

– De siste handelsdagene har vist at det er mye berg-og-dalbane for kronen. Det må vi forvente i sommertynne markeder, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til DN.

Det siste døgnet hadde kronen styrket seg til 11,68 kroner mot euroen, en styrking på rundt 15 øre fra toppen mandag. Den hadde også styrket seg til 10,68 kroner mot den amerikanske dollaren. Kronen var omtrent tilbake på det nivået den lå på før rentebeslutningen forrige torsdag.

Men tirsdag morgen snur det nok en gang for kronekursen, og handles i skrivende stund 11,76 mot euro og 10,75 mot dollar.

Rentehoppet på 0,5 prosentpoeng og den nye rentebanen Norges Bank kom med torsdag forrige uke, bidro trolig til gårsdagens «revansj» for kronen, ifølge Haugland.

– Svekkelsen på fredag har nok å gjøre med at svenske markeder var stengt på grunn av Sankthansfeiringen, forklarer Haugland.

Med andre ord kan gårsdagens kronebevegelse ha å gjøre med at svenskene kom tilbake fra ferien. At norskekronen beveger seg mye på slike dager, er et godt eksempel på et den er lite likvid sammenlignet med dollaren og euroen.

– Ingen mirakelkur

– Vi tror Norges Bank sin store renteheving og varsel om høyere rentetopp har bidratt til verdifull støtte. Likevel, er det ikke sånn at vi nå er i en periode der kronen bare kommer til å styrke seg, understreker Haugland.

Selv om hun mener fraværet av en renteheving på 0,5 prosentpoeng ville sparket fart på en kraftigere kronesvekkelse, er det likevel ikke en mirakelkur Norges Bank nå har kommet med. Samtidig, vil det trolig tas hensyn til kronens situasjon i rentebeslutningene fremover ut fra torsdagens signaler, påpeker hun.

– Norges Bank har sagt at de ser for seg en rentetopp som kan bli 4,25 prosent i løpet av andre halvår. Dersom kronekursen blir svakere kan det føre til en høyere rente enn det de ser for seg, sier hun.

– Volatil

Rente- og valutastrateg i Handelsbanken, Nils Kristian Knudsen, er også forsiktig i sine prognoser for kronebevegelsen fremover, selv om også han mener torsdagens rentebeslutning var godt nytt.

– Vi skal se for oss at den vil være volatil, men kanskje litt mindre enn det vi fryktet før rentemøtet

At rentetoppen ligger litt frem i tid gjør at mye fortsatt er usikkert, ifølge han. Både i Handelsbankens og DNB Markets prognoser for de tre nærmeste månedene forventes det at kronen vil ligge på 11,6 kroner mot euroen.

– Vi har fremdeles dårligere kjøpekraft en vi har vært vant til, men det er litt bedre. Mange ser kanskje på dagens situasjon som ganske ekstrem, sier Knudsen.

En styrket krone vil altså øke kjøpekraften til norske husholdninger. Han tror også en stabilisering av kronekursen og inflasjonen vil kunne være viktig for bedrifter som skal ta investeringsbeslutninger fremover.