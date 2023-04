Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter fire dager med storstreik ble det endelig enighet mellom LO og YS og NHO torsdag.

Dermed fikk lønnsoppgjøret en ramme på 5,2 prosent. Det ble enighet om et lavlønnstillegg på tre kroner på toppen av det generelle tillegget på 7,5 kroner.

Det sentrale tillegget, som endte på 2,1 prosent, ble oppjustert fra 1,9 prosent fra skissen omtalt tidligere i uken. Dette var bokstavelig talt et sentralt tema for LO i forhandlingene. Et høyere sentralt oppgjør vil bety at det er en mindre andel til de lokale oppgjørene som det skal forhandles om enn det som er vanlig.

Etter enigheten er det delte meninger blant sjeføkonomene om hva konsekvensen for rentesettingen vil bli.

Tror ikke på oppjustering

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank trekker frem nettopp de lokale tilleggene når han understreker at det er en usikkerhet for hva det samlede oppgjøret vil bety for hver enkelt person og bedrift.

Han tror ikke at lønnsveksten nødvendigvis vil bli 5,2 prosent i næringer der det går dårlig, sammenlignet med næringer der det er gode tider.

– Rammen på 5,2 prosent er en tidel høyere enn Norges Banks anslag for lønnsveksten i år. På bakgrunn av det er det ikke grunnlag for sentralbanken å oppjustere rentebanen.

I sin siste pengepolitiske rapport anslo Norges Bank altså en lønnsvekst på 5,1 prosent i 2023. Jullum tror heller ikke det blir noen endring i disse anslagene etter lønnsoppgjøret.

– Avviket fra anslaget i mars skulle ikke påvirke beslutningen på neste rentemøte. Hadde man kommet opp mot 5,5 prosent ville det kunne trekke rentebanen opp, men et så lite avvik endrer ikke bildet, sier han.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken understreker på sin side at oppgjøret handlet mer om sammensetningen enn prosenten og konstaterer som Jullum at avviket fra Norges Banks anslag ikke er stort.

Han tror ikke forskjellen mellom sentralbankens anslag og enigheten vil være nok til å trekke opp renteutsiktene.

– Lønnsveksten må nok havne nærmere opp mot 5,5 prosent i år, for at dette alene skal kunne sørge for den ekstrahevingen til 3,75 prosent som Norges Bank har åpnet opp for.

Sterkere enn Norges Bank trodde

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, tror lønnsveksten blir sterkere enn rammen på 5,2 prosent, som hun beskriver som et minimum for årets lønnsvekst.

– Jeg tror det kommer mer i de lokale forhandlingene, altså mer pålegg gitt situasjonen i norsk økonomi og det stramme arbeidsmarkedet vi fortsatt har.

Haugland tror den faktiske lønnsveksten vil ende på nærmere 5,5 prosent for 2023. På bakgrunn av dette og en norsk økonomi som har gått sterkere enn ventet på starten av året, tror sjeføkonomen at Norges Bank vil oppjustere sine anslag for lønnsveksten når den neste pengepolitiske rapporten kommer i juni.

– Sammen med en svak krone, som er et vel så viktig argument, taler det for at renten skal videre opp.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 er av samme oppfatning.

– Enigheten ble høyere enn hva som ligger i Norges Banks anslag og kronekursen er mye svakere enn sentralbanken har lagt til grunn. Summen taler for en oppjustering av rentebanen, sier hun.

Norges Bank legger frem sin neste rentebeskjed 4. mai.

Største kronetillegg noensinne

Da partene kom til enighet ut på kvelden torsdag var det bare et halvt døgns tid før ytterligere 17.000 arbeidere ville blitt tatt ut til streikerunde nummer to.

På en pressekonferanse beskrev LO-leder Peggy Hessen Følsvik resultatet som historisk godt, og sa at LO aldri har fått mer i kronetillegg.

– Dette er LO sitt bidrag til å snu en utvikling som har gått i feil retning. Det bidrar til å øke kjøpekraften til det brede utvalget av LO-medlemmer. Det viser nytten av å streike, sa hun.

NHO-sjef Ole Erik Almlid oppsummerte det slik:

– Partene er blitt enige om et lønnsoppgjør hvor en større andel enn normalt av lønnsveksten gis sentralt. Da vil det bli en mindre andel igjen til de lokale oppgjørene enn det som er vanlig. Bakgrunnen for denne fordelingen er den spesielle situasjonen vi står i, og jeg mener vi har klart å finne rett balanse i denne situasjonen.

I etterkant av enigheten skrev DN at riksmekleren med «all sannsynlighet» vil anmelde lekkasjen som kom tidligere i uken. Det er snakk om brudd på taushetsplikten.

– Lekkasjen vil få et etterspill. Vi kommer til å ha et møte med LO og NHO i etterkant, og vi vil med all sannsynlighet anmelde brudd på taushetsplikten, sa Riksmegler Mats W. Ruland.

