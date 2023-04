Artikkelen fortsetter under annonsen

Tirsdag kveld stilte NHO-sjef Ole Erik Almlid, YS-leder Hans Skjæggerud og LO-leder Peggy Hessen Følsvik opp i Debatten på NRK. Partene nektet å debattere hverandre – dermed ble det en-til-en intervju med hver enkelt.

– Jeg forstår at de høye lederlønningene har provosert mange, uttalte NHO- sjef Ole Erik Almlid.

Han sier NHO strakk seg lengre enn det de tenkte de skulle gjøre i meglingen. Programleder Solvang poengterte at statistikken viser at de som kommer dårligst ut med lokale lønnsforhandlinger, er også de som har dårligst råd.

– Vi er villige til å gi et sentralt tillegg denne gangen, som er det høyeste noensinne gitt. Faktisk det høyeste noensinne gitt om vi går tilbake og justerer alle oppgjørene for 2023-tall, uttalte Almlid.

Ikke godt nok

LO-leder Peggy Hessen Følsvik på sin side sier skissen ikke var god nok.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det har vært reallønnsnedgang de to siste årene. Vi måtte ta et lønnsoppgjør som klarer å snu det, uttalte Følsvik.

Hun sier til DN at det i skrivende stund ikke er noen nye møter planlagt med riksmegleren.

I et intervju sent tirsdag kveld sier Almlid til DN at situasjonen er alvorlig, og at de ønsker alt de kan å komme ut av streiken.

– Det er en unødvendig streik. LO valgte å si nei, vi sa ja til skissen. Og den måtte vi strekke oss langt internt for å si ja til, sier Almlid.

– Vi har vært veldig opptatt av å holde fast ved at man kan ha lokale oppgjør og forhandlinger som kan ivareta bedriftens lønnsevne, men sikre at det er kraft lokalt hos de ansatte i å sikre seg en del av verdiskapningen, sier Almlid.

Venter på telefon

Det har vært en turbulent start på uken for partene etter at meglingen brøt sammen søndag, og 25.000 personer ble tatt ut i streik. NRK inviterte partene til en ekstraordinær Debatt-sending mandag, men sendingen ble avlyst da LO ikke ønsket å stille, ifølge programleder Fredrik Solvang.

LO har vært klare på at de ønsker et oppgjør som gir økt kjøpekraft. Med en beregnet prisvekst på 4,9 prosent, betyr det at LOs krav i forhandlingene har vært på minst fem prosent lønnsvekst. LO har også kjempet for generelle tillegg for lavtlønte.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Et knapt døgn inn i streiken kom det anklager om løgn, lekkasjer og lovbrudd. Det hele førte til et oppvaskmøte mandag ettermiddag hos riksmegler Mats Ruland.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik påpeker at all kommunikasjon går gjennom riksmegler Mats Ruland fremover og sier meglingen har vært preget av tøffe tak.

– Vi ønsker at dialogen går mellom megleren så det ikke blir noen misforståelser. Så dersom Mats ringer, kommer vi løpende, sier Følsvik.

Første gang siden krigen

Det er ikke planlagt nye møter mellom LO og NHO om lønnsoppgjøret, ifølge riksmekleren.

Fredag kan ytterligere 17.000 bli tatt ut dersom partene ikke kommer til enighet - det samlede streikeuttaket når da nærmere 40.000 arbeidstagere. Det er første streik i et mellomoppgjør siden krigen.

Mens det første streikeuttaket i stor grad har rammet transport, ferger og bryggerier, vil den neste delen av streiken ramme industrigiganter som Hydro og Aker.

Hovedorganisasjonene LO og YS varslet at streiken kommer til å ramme hardt, bredt og over hele landet da de kom med sine første streikeuttak tirsdag.

LOs liste over medlemmer som tas ut er lang, men flere av uttakene skjer hos blant annet bryggerier som Ringnes, Hansa og Mack. Hos Coca-Cola tas drøyt 120 ut i streik. Tirsdag formiddag ble det kjent at også Diplom-Is har sendt ut betinget permitteringsvarsel til ansatte.

Tvunget til å permittere alle

PostNord har sendt permitteringsvarsel til nær alle ansatte gjeldene fra fredag, som følge av streiken. I tillegg stenger de ned 15 av totalt 18 terminaler. Det bekreftet pressesjef Haakon Nikolai Olsen til Nettavisen tirsdag ettermiddag.

Dersom streiken oppskaleres rammes særlig PostNord.

– Omfanget er så stort at det ikke vil være mulig å drive forsvarlig så lenge streiken pågår. Derfor er vi tvunget til å permittere alle ansatte, med noen få kritiske unntak, uttalte Olsen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.