Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsansatt var 53.150 kroner i november 2022. Det er en økning på 4,6 prosent, tilsvarende 2 360 kroner, fra året før, ifølge nye tall fra statistikken Lønn.

Lønnsveksten har dermed tatt seg videre opp fra en vekst på 4,2 prosent i 2021.

Til tross for at lønningsposen vokste, gikk reallønnen ned i fjor.

– Lønnsveksten i 2022 er den høyeste vi har målt siden 2008. Likevel fikk vi i gjennomsnitt mindre å handle for i fjor, ettersom prisene økte betydelig mer, sier seksjonssjef Tonje Køber.

Prisveksten i 2022, målt ved årsveksten i konsumprisindeksen (KPI), var på 5,8 prosent. Lønnsveksten varierer imidlertid mye mellom ulike grupper.

Høyest lønnsvekst i oljebransjen

Lønnsveksten har tatt seg opp i de fleste næringer. Lønnen økte klart mest i næringsområdet som i statistikken heter «Bergverksdrift og utvinning», som hovedsakelig består av oljebransjen. Månedslønnen i oljebransjen økte med hele 7,6 prosent til 82 130 kr, som er det høyeste av alle næringsområdene.

– Den høye lønnsveksten i oljebransjen skyldes i stor grad at bonusene økte mye. Det kan nok henge sammen med at det har vært et godt år i bransjen, med høy aktivitet og høyere priser på olje og gass, sier Køber.

Det var lavere vekst i median-månedslønn, som endte på 4 prosent, enn gjennomsnittlig månedslønn. Årsaken er ifølge SSB at det er lønninger som er høyere enn median-lønnen som øker mest, og særlig de høyeste lønningene. De høye lønningene drar dermed opp gjennomsnittet.

– Dette betyr at det var de med høyest lønn som også hadde den største lønnsveksten. Slik har det vært de siste par årene, sier Køber.

Lønnsgapet mellom kvinner og menn øker

På slutten av 2022 var kvinners lønn 87,6 prosent av menns lønn. Det er en nedgang fra 87,9 prosent året før. Det betyr at lønnsgapet har økt.

Årsaken er at mennene hadde høyere lønnsvekst på 4,7 prosent mellom 2021 og 2022. For kvinnene økte lønnen med 4,4 prosent i samme periode.

– Noe av grunnen til den lavere lønnsveksten for kvinner, er at det generelt var lav lønnsvekst i kommunesektoren. Der jobber det mange kvinner, sier Køber.

Magert i offentlig sektor

Magert lønnsoppgjør var grunnen til at lærerne gikk ut i en langvarig og omfattende streik heller enn akseptere lønnstilbudet fra KS. De står nå oppført med en lønnsvekst på fattige 2,3 prosent, men det skyldes nettopp den nesten fire måneder lange streiken.

Regjeringen grep til slutt inn med tvungen lønnsnemnd. Oppgjøret er derfor ikke avgjort. Tvisten skal behandles i Rikslønnsnemnda mandag til uken.

– Mange av de som jobber innenfor utdannelse, har derfor ikke fått årlig lønnsøkning ennå, sier Køber.

Helse og sosialtjenester hadde også en noe lav lønnsvekst på 3,6 prosent. Det skyldes lav vekst innenfor kommunale helse- og omsorgstjenester, og streiken i private barnehager.

Lønnsveksten i sykehusene var derimot mer på samme nivå som andre områder, ifølge SSB.