Prisveksten i Norge i januar endte på overraskende syv prosent på årsbasis, godt over forhåndsestimatene.

Kjerneinflasjonen, altså prisvekst ekskludert for energivarer og avgiftsendringer, steg samtidig til en ny toppnotering på 6,4 prosent, opp fra den tidligere rekorden på 5,9 prosent i oktober.

– Det var en solid bom, dette. Det er også bredt bidrag fra mange komponenter. Det er bare å understreke at inflasjonsproblemet vil være med oss i 2023 og skape hodebry for Norges Bank og andre sentralbanker, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Rentehevingen i mars spikret

Ifølge de ferske SSB-tallene fredag var det nok en gang skyhøye priser på mat og alkoholholfri drikke som bidro mest til den generelle prisoppgangen i januar.

Fra januar 2021 til januar 2022 steg matprisene med 12 prosent, den klart største økningen blant underkategoriene i SSBs måling. Nest størst økning det siste året er det transportprisene som har hatt, med et hopp på 11,7 prosent.

Ellers har prisene på møbler, alkohol og tobakk, og klær alle steget over to prosent det siste året.

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken Capital Markets konstaterer at inflasjonstallene for januar kom inn høyere enn både Norges Bank og økonomene ventet.

Også hun understreker den brede prisoppgangen, på tvers av varer og tjenester.

Rentehevingen i mars er egentlig spikret, sier seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken Capital Markets. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

– Isolert sett taler dette for ytterligere rentehevinger. Rentehevingen i mars er egentlig spikret, og markedet priser nå fullt inn en renteheving også i juni, til forskjell fra Norges Bank, som har lagt inn en 40 prosent sannsynlighet. Vi tror sannsynligheten nå vil øke, ettersom prispresset er så bredt basert. Det bekymrer Norges Bank, sier hun.

Da Norges Bank holdt renten uendret på 2,75 prosent på møtet i januar, uttalte sentralbanksjef Ida Wolden Bache at renten mest sannsynlig vil bli hevet i mars, og viste til at effekten av den siste tids mange rentehevinger kunne tilsi å gå mer gradvis frem i rentesettingen fremover.

Nordea Markets mener tallene styrker meglerhusets tro på en styringsrentetopp på 3,25 prosent.

– Lavere arbeidsledighet, høyere lønnsvekst i fjor og en utflating av boligprisene, er alle faktorer som gir grunn til å tro på en heving fra Norges Bank i både mars og fremover, heter det i en analyse.

Ikke undervurder inflasjonen

Sjeføkonom Haugland i DNB sier inflasjonstrykket ikke skal undervurderes, og påpeker at inflasjonsraten er på vei ned på grunn av avtagende pandemieffekter, og at spørsmålet deretter blir hva det nye nivået skal være.

– Viser ikke disse tallene at Norges Bank må trå til?

– I seg selv viser disse tallene at man skal være forsiktig med å være forsiktig. Man skal ikke undervurdere inflasjonstrykket i økonomien. Det er gode grunner til at inflasjonsraten er på vei ned, siden pandemieffektene avtar, men spørsmålet er hva det nye nivået blir. Hvor legger inflasjonen seg da?, spør hun.

Sjeføkonomen tror Norges Bank og andre sentralbanker vil streve med å få ned inflasjonen til to prosent.

– Vi tror inflasjonen vil legge seg over målet i overskuelig fremtid. Ikke på fem-ti prosent, men klart over to prosent.

Da Norges Bank la frem sin nyligste Pengepolitiske rapport i desember i fjor, var det med et inflasjonsanslag på 4,8 prosent i 2023 og et kjerneinflasjonsanslag på 5,2 prosent.

