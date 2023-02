Artikkelen fortsetter under annonsen

Inflasjonen i Norge er stadig langt over målet på to prosent, og i desember var prisveksten på årbasis 5,9 prosent.

Riktignok er dette langt lavere enn eksempelvis i nabolandet Sverige, der statistikken har vist tosifret prisvekst i flere måneder på rad. Her hjemme har totalinflasjonen vært stødig, men smått, vært på vei nedover siden toppen i fjor høst.

Fredag morgen kom fasiten for den første måneden i 2023, der de ferske SSB-tallene viser en totalinflasjon på syv prosent på årsbasis i januar. Kjerneinflasjonen, altså prisvekst ekskludert energipriser og avgiftsendringer, steg 6,4 prosent på årsbasis.

På forhånd var det ifølge Bloomberg-estimater ventet en totalinflasjon på 6,5 prosent og en kjerneinflasjon på seks prosent i januar.

– De viktigste årsakene til den høye prisveksten er fremdeles utviklingen i strøm- og matvareprisene. I januar i år økte også prisene på biler mye som følge av en avgiftsendring, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i en pressemelding.

Ny topp

Kjerneinflasjonen, som nå altså er på 6,4 prosent, er en ny topp fra den forrige rekorden i fjor høst, siden SSB startet målingene i 2001. Den forrige toppnoteringen var i oktober, da årsveksten i kjerneinflasjonen var på 5,9 prosent.

– Vi ser fortsatt en bred og sterk prisoppgang på de fleste varer og tjenester når vi sammenligner mot januar i fjor, sier seksjonssjef Kristiansen.

Prisene på mat og alkoholfri drikke bidro i forrige måned mest til at inflasjonen på årsbasis holder seg på et fortsatt høyt nivå, skriver SSB.

– Det er ikke uvanlig at prisene på mat og drikke øker i januar etter tilbud på en del typiske julevarer i desember, sier Kristiansen videre.

Fra januar 2021 til januar 2022 steg matprisene med 12 prosent, den klart største økningen blant underkategoriene i SSBs måling. Nest størst økning det siste året er det transportprisene som har hatt, med et hopp på 11,7 prosent.

Ellers har prisene på møbler, alkohol og tobakk og klær alle steget over to prosent det siste året.

På månedsbasis, altså fra desember til januar, steg prisene med 0,2 prosent.

Rentehevingen er spikret

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken Capital Markets konstaterer at inflasjonstallene for januar kom inn høyere enn både Norges Bank og økonomene ventet.

Også hun understreker den brede prisoppgangen på tvers av varer og tjenester.

– Isolert sett taler dette for ytterligere rentehevinger. Rentehevingen i mars er egentlig spikret, og markedet priser nå fullt inn en renteheving også i juni, til forskjell fra Norges Bank som har lagt inn en 40 prosent sannsynlighet. Vi tror sannsynligheten nå vil øke ettersom prispresset er så bredt basert. Det bekymrer Norges Bank, sier hun.

Nordea Markets mener tallene styrker meglerhusets tro på en styringsrentetopp på 3,25 prosent. I skrivende stund er styringsrenten i Norge på 2,75 prosent.

Likevel understrekes det at januarinflasjonen kan være vanskelig å forutse, delvis på grunn av den årlige endringen av vekting i tallene. Videre er starten på året ofte en tid der varer blir lagt ut til rabatterte priser, heter det i analysen.

– Prisveksten er bredt basert, noe som bør være en særskilt bekymring for Norges Bank, skriver meglerhuset.

