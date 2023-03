Artikkelen fortsetter under annonsen

Prisene i Norge steg 6,3 prosent på årsbasis i februar, viser ferske tall fra SSB fredag morgen. Kjerneinflasjonen, altså prisvekst ekskludert energivarer og avgiftsendringer, steg 5,9 prosent fra februar i fjor til februar i år.

Det kommer etter et overraskende hopp i januar, da den årlige prisveksten endte på syv prosent. Kjerneinflasjonen steg til en ny toppnotering på 6,4 prosent.

I februar var det på forhånd ventet en totalinflasjon på 6,8 prosent og en kjerneinflasjon på 6,3 prosent, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

Fra januar til februar steg prisene med 0,4 prosent.

– Den viktigste årsaken til at prisveksten fortsetter å holde seg høy er matvareprisene. I tillegg er biler, husleie og restauranttjenester andre viktige komponenter som holder prisveksten oppe, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB i en pressemelding.

Matvareprisene steg mindre

I februar steg prisen mat og alkoholfrie drikkevarer med 8,8 prosent på årsbasis, en langt lavere årstakt sammenlignet med januar, da prisene økte med 12 prosent.

Fra januar til februar i år steg matvareprisene med 1,6 prosent.

– Fra januar til februar i fjor økte matvareprisene svært mye. I år, derimot, målte vi en relativt beskjeden oppgang i matvareprisene fra januar til februar. Det gjorde at tolvmånedersveksten i februar falt fra måneden før, sier seksjonssjef Kristiansen.

SSB understreker at det er normalt at matprisene øker i februar, i forbindelse med de årlige forhandlingene mellom dagligvarekjedene og leverandørene. Disse forhandlingene skjer to ganger i året: 1. juli og 1. februar.

Mellom 2015 og 2022 har matprisene steget i snitt 2,6 prosent i februar, skriver byrået.

– Den store oppmerksomheten matprisene fikk ved månedsskiftet kan kanskje være med på å forklare hvorfor prisveksten på mat ikke ble så stor fra januar til februar som noen trodde på forhånd, sier Kristiansen.

Fortsatt høy prisvekst

Kyrre Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, sier det er bra at inflasjonen avtar, men understreker at prisveksten fortsatt er veldig høy.

– Man kunne tenkt seg at markedsrentene vil falle noe på dette. Samtidig har det vært såpass mye bevegelser oppover i det siste, og en del har oppjustert renteprognosene. Det kan godt være at man trenger mer bekreftelse enn ett tall for at man skal hemme forventningene til Norges Bank, sier han.

Knudsen minner også om den rekordsvake kronen, som gjør importerte varer dyrere.

– Jeg er veldig spent på hvordan den svake kronen etter hvert skal slå inn. Dette er tall for februar, og det tar tid før effekten slår inn. Det er en stor utfordring for Norges Bank når inflasjonen allerede er høy og du får en vesentlig svakere krone, sier han.

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken Capital Markets konstaterer at Norges Banks prognosegap er lukket, etter at kjerneinflasjonen i februar landet akkurat på linje med anslagene fra sentralbanken.

– Norges Bank står nå i en slags spagat, i og med at renteforventningene i utlandet har tatt seg markert opp, samtidig som kjerneinflasjonen demper seg litt her hjemme, sier hun.

Midtgaard påpeker at mye av årsaken til lavere inflasjon i februar er at det måles mot et allerede høyt utgangspunkt fra i fjor, en såkalt baseeffekt.

– Den baseeffekten reverseres i mars, så selv om kjerneinflasjonen kom inn lavere enn ventet, kan ikke Norges Bank slappe av helt ennå. Mars kan igjen overraske på oppsiden.

Kalddusj fra Powell

Inflasjonstallene for februar kommer to uker før Norges Bank legger frem sin neste rentebeskjed og den første Pengepolitiske rapporten for året.

Tidligere i uken helte Fed-sjef Jerome Powell kaldt vann nedover ryggen på de som hadde håpet at perioden med de mest aggressive renteøkningene var forbi. På sin todagersturné i Kongressen uttalte Powell at rentetoppen sannsynligvis vil bli høyere enn tidligere anslått, og at det kan bli behov for å gå tilbake til doble rentehevinger.

Reaksjonen i markedet lot ikke vente på seg, og nøkkelindeksene på Wall Street falt alle bredt i etterkant av beskjeden tirsdag kveld norsk tid. Ellers skjøt også korte og lange, amerikanske renter ytterligere fart, noe som tyder på at markedet tror på høyere renter på kort sikt, men ikke like høye renter på lengre sikt.

Her hjemme mener økonomene at det er flere faktorer som kan tale for nye doble hevinger også fra Norges Bank.

Nordea Markets viste til en svak norsk krone, som blant annet fører til at varene som importeres fra utlandet blir dyrere. Importert prisvekst har vært et sentralt tema de siste tolv månedene når eksperter har forsøkt å komme til bunns i hvordan prisene kan ha steget så mye.

Utelukker ikke ny dobbel

Handelsbanken Capital Markets mener på sin side at en ny dobbel fra Norges Bank ikke kan utelukkes, med bakgrunn blant annet i Powells uttalelser og dersom det blir «sterke» makro-tall kommende uke.

– Det var utslagsgivende når en tung kanon som Powell kommer med slike uttalelser. Man trodde jo egentlig man var forbi det tidspunktet med større rentehevinger, sa sjeføkonom Marius Gonsholt Hov.

Styringsrenten i Norge er i skrivende stund på 2,75 prosent, og da Norges Bank holdt renten uendret på mellommøtet i januar sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache at renten mest sannsynlig settes opp i mars. Med hvor mye ble det imidlertid ikke sagt noe om.

Senere fredag kommer det også arbeidsmarkedstall fra USA, etterfulgt av Norges Banks Regionalt nettverk-undersøkelse neste uke.

I forrige uke viste foreløpige inflasjonstall for februar fra eurosonen at kjerneinflasjonen i regionen steg til nok en toppnotering forrige måned, på 6,4 prosent på årsbasis.

