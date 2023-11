Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag la Norges Bank frem sin årlige rapport der sentralbanken vurderer risiko og sårbarheter for norsk økonomi.

– Rentene har økt videre både ute og hjemme, og det er fortsatt forhøyet risiko for at sårbarhetene i det finansielle systemet kan forsterke et økonomisk tilbakeslag, sier visesentralbanksjef Pål Longva.

Norges Bank rapport om finansiell stabilitet viser at det er forhøyet risiko for såkalte negative hendelser, som utlånstap fordi noen bedrifter og husholdninger kommer til å slite med på betjene gjelden sin.

Økt rente og høy prisvekst påvirker særlig husholdningene med høy gjeld i forhold til inntekt.

Noen kan få problemer

Norges Banks analyser viser at de aller fleste husholdninger greier å betjene gjelden i møte med økte kostnader, men flere må trolig redusere forbruket. Sentralbanken peker dessuten på at mange husholdninger har oppsparte midler som de kan bruke av når det kniper.

– Høy inflasjon og økte renter gjør at noen husholdninger og bedrifter kan få problemer med å betjene lån, men de fleste vil kunne håndtere de økte utgiftene. Norske banker er solide og godt rustet til å tåle økte tap, sier Longva.

Det norske finansielle systemet er robust, og samlet sett er utsiktene for finansiell stabilitet ikke vesentlig endret siden forrige rapport i mai.

Solide norske banker

Norske banker er lønnsomme og oppfyller kapital- og likviditetskrav med god margin.

– Bankenes lønnsomhet er førstelinjeforsvaret mot tap. Ved et kraftig økonomisk tilbakeslag kan bankene måtte bruke av kapitalen de har bygget opp for å dekke tap på utlån. Bankene kan håndtere store utlånstap og samtidig opprettholde utlånsaktiviteten, skriver Norges Bank i rapporten.

Kravet til bankenes motsykliske kapitalbuffer – en sikkerhetsmekanisme som skal sørge for at det er nok penger i bankene i tilfelle vi får et kraftig tilbakeslag og utlånstapene blir store – holdes uendret på 2,5 prosent. Bufferen tas opptil vurdering hvert kvartal.

