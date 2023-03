Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne uken steg renten på amerikanske statsobligasjoner med to års løpetid til nivåer en ikke har sett på mer enn 15 år.

Onsdag passerte toåringen 5,0 prosent. Det er det høyeste nivået siden 2007, altså i forkant av finanskrisen, og det er nå ett helt prosentpoengs forskjell mellom «toåringen» og «tiåringen», renten på amerikanske statsobligasjoner med løpetid på ti år.

– Forventningene til hvor mye Fed skal heve renten den nærmeste tiden har økt, mens forventningene til hvor langt ned de skal kutte om to til tre år er uendret. Markedet tror ikke helt på Fed når den sier «higher for longer». Mange venter at det kommer en resesjon som fordrer betydelige rentekutt fra Fed, sier rente- og valutaanalytiker Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets.

Mer realitetsorientert

Rentekurven viser rentene på statsobligasjoner med ulike løpetider fremover. Vanligvis vil renten på obligasjoner med lang løpetid være høyere enn de med korte, fordi det anses mer risikabelt å binde seg ti år frem i tid, enn for eksempel tre måneder. Derfor krever investorene også høyere kompensasjon.

Tidlig på sommeren i fjor skjedde noe som gjennom historien har vært tegn på en forestående resesjon: den toårige statsrenten i USA passerte renten på de tiårige statsobligasjonene. Den inverterte rentekurven var et faktum.

I månedene siden har differansen bare blitt større og større, når de korte rentene har steget i et tempo som de lange rentene ikke har holdt følge med.

Bakgrunnen er stadig bitende, høy inflasjon, og nå senest uttalelser fra Fed-sjef Jerome Powell om at rentetoppen kan bli høyere enn tidligere antatt, og at det kan bli behov for en retur til dobbelthevingene fra fjoråret.

– Det er en økende grad av forståelse for at sentralbanken i USA ikke ser at kampen mot inflasjonen er vunnet, sier kredittanalysesjef Thomas Eitzen i SEB.

Han legger til at der frykten for et halvt år siden var en kombinasjon av langvarig, høy inflasjon i tillegg til svak økonomisk utvikling, er det nå en aksept for at inflasjonen, og dermed rentene, vil forbli høye lenger enn man hadde sett for seg.

– Økonomien går ganske greit, men man kan si at rentemarkedet isolert sett er blitt mer realitetsorientert. Grunnen til at aksjemarkedet har holdt seg relativt godt, er at det ikke er en sånn frykt for resesjon som det var for seks måneder siden, blant annet på grunn av et sterkt arbeidsmarked.

Usikker på landingen

Eitzen er imidlertid ikke blant dem som vil slå i bordet med at det blir en resesjon, og beskriver dagens situasjon som en mellomfase.

– Slik jeg ser det har vi ikke gått inn for landing, og lyset som signaliserer at man skal ta på setebeltet er ennå ikke blitt slått på. Markedet er i et modus som sier at landingen ikke er noe det tenkes på om dagen.

Gjennom historien har en invertert, amerikansk rentekurve vært et pålitelig tegn på at økonomien skal inn i en resesjon, både etter finanskrisen, tidlig på 2000-tallet og rundt 1990-tallet. Sist gang differansen mellom «toåringen» og «tiåringen» var like stor som nå, var i 1981, da daværende Fed-sjef Paul Volcker satte opp renten i rask fart.

Inflasjonen kom ned fra et tosifret nivå med en langvarig resesjon som konsekvens. Oppgangen i rentemarkedet de siste månedene kan dermed forklares med at markedet tror Fed vil gjøre «det som skal til» på kortere sikt, slik sentralbanksjef Powell har gjentatt til det kjedsommelige det siste året. Samtidig er det ikke panikk for at landingen skal bli hard, ifølge Eitzen.

– Fed har sagt mye av det samme lenge, og det letes jo med lykt og lupe i uttalelsene. Markedet velger nå å ta det litt mer seriøst. Når det er tydelige tegn til at inflasjonen er på vei ned mot noe som ligner på målet, da går vi inn for landing. Spørsmålet er da om økonomien er grusom, ok eller bra.

Balansegang

Borgen Gjerde i DNB Markets sier at scenarioet i markedet virker å være en kombinasjon av to ting:

Svakere vekst, og at inflasjonen skal komme ned mot målet i løpet av to til tre år. Samtidig skal Fed gjøre dette uten å kjøre den amerikanske økonomien i grøften.

– Den balanseøvelsen blir vanskeligere, og vi ser ikke for oss et scenario der inflasjonen skal komme ned mot målet i løpet av to til tre år. Vi tror den vil bli liggende over det nivået litt lenger. Det at økonomien går så bra, antyder at inflasjonen ikke har kommet ned så mye som håpet, sier hun.

Renten på amerikansk statsgjeld med løpetid på både ti og 30 år ligger i skrivende stund på rett under fire prosent. Begge har steget jevnt og trutt det siste året, men har kommet noe ned fra toppen i slutten av oktober i fjor.