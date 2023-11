Artikkelen fortsetter under annonsen

Norsk økonomi, målt ved bruttonasjonalprodukt (bnp) for fastlandet, vokste 0,1 prosent fra andre kvartal til tredje kvartal, viser SSBs nasjonalregnskap. Ser man bort fra næringer som er mye påvirket av været, var det en nedgang på 0,1 prosent.

På forhånd var konsensusestimatet en oppgang på 0,2 prosent, viser tall fra Bloomberg. Norges Bank ventet en vekst på 0,3 prosent.

I september måned vokste fastlands-bnp med 0,3 prosent, mens det på forhånd var ventet nullvekst. Både juli og august er imidlertid revidert noe ned fra tidligere tall.

– Norsk økonomi er nå inne i en konjunkturfase der svak etterspørsel bremser veksten, sier seksjonssjef Pål Sletten.

– Vil ikke hindre ny renteheving

Fra første kvartal til andre kvartal var det nullvekst for fastlandsøkonomien. Nedkjøling av økonomien er en ønsket politikk fra Norges Bank, som vil ha konsumprisveksten ned til målet på to prosent, målt år over år.

Styringsrenten er for øyeblikket på 4,25 prosent. Norges Bank har varslet at styringsrenten trolig heves til 4,5 prosent, mest sannsynlig ved rentemøtet den 14. desember.

Dagens rapport var totalt svakere enn Norges Bank hadde ventet, men det endrer ikke på sentralbankens planer, mener seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken Capital Markets.

– Man skal særlig merke seg at sysselsettingsveksten er lavere enn Norges Bank hadde lagt til grunn. Men selv om vi ser at aktiviteten stagnerer nå, er det høy prisvekst Norges Bank er mest bekymret for. Dette hindrer ikke en ny renteheving.

Nasjonalregnskapet for tredje kvartal vitner om høy prisstigning på verdiskapingen i privat sektor. Justert for kraftforsyning og offentlig forvaltning økte den såkalte bnp-deflatoren for Fastlands-Norge, som måler prisveksten på alle varer og tjenester produsert i økonomien, med 9,4 prosent sammenlignet med samme kvartal året før.

Det er den høyeste prisveksten siden årtusenskiftet. Bidraget fra lønnskostnader per produserte enhet er på 5,1 prosent, mens brutto driftsmarginer står for 4,3 prosent. Begge disse er økende.

– Dette er den dynamikken Norges Bank har advart om, sier Midtgaard.

Hun viser til at det som startet som et kostnadssjokk utenfra har forplantet seg videre og skapt et vedvarende prispress.

– Høy prisvekst trumfer svakere vekstutsikter. Markedet tror fortsatt på renteheving, og det gjør vi også.

– Ikke enkelt

Sparebank 1 Markets' sjeføkonom Harald Magnus Andreassen har vært av den oppfatning at en styringsrente på 4,25 prosent er høyt nok. Men nå tviler han.

– Dette er ikke enkelt. Det viktigste fra nasjonalregnskapet er at bedriftene øker marginene, samtidig som lønnskostnadene stiger saftig og produktiviteten faller. Bedriftene har en kostnadsvekst per produserte enhet på et nivå som er skrekkelig ubehagelig, sier Andreasen.

Nå er det en innenlandsk drevet kostnadsvekst som gir en innenlandsk drevet prisvekst, slår Andreassen fast.

– Dette er en skvis for Norges Bank. Renten biter skikkelig på boligbygging og bilsalget. Ledigheten stiger, sysselsettingen øker ikke, bnp har flatet ut, men kostnads- og prisveksten er høy. Det er ikke akkurat et drømmescenario for Norges Bank. Derfor mener jeg det er åpent hva som skjer videre.

DNB Markets' sjeføkonom Kjersti Haugland sier til NTB at hun tror på nok en renteheving.

Ny renteheving?

I oktober steg konsumprisene med fire prosent målt mot samme måned året før, mens kjerneinflasjonen, som justerer for energivarer og avgiftsendringer, ble målt til seks prosent. Kjerneinflasjonen skal gi et bilde på underliggende prisvekst.

Oktobertallene kom etter et overraskende fall måneden før, da prisveksten dempet seg til 3,3 prosent på årsbasis. Kjerneinflasjonen dempet seg også til 5,7 prosent.

Sentralbanken har samtidig vært tydelig på at fremtidige rentebeslutninger vil avhenge av løpende økonomiske data. Fortsatt høy prisvekst og svak kronekurs gir mange eksperter tro på en ny renteheving om tre uker.

I rentemarkedet prises det 70 prosent sannsynlighet for at det vil skje. Det var ingen nevneverdige reaksjoner på torsdagens nasjonalregnskap, hverken i rente- eller valutamarkedet.