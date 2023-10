Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen legger frem forslaget til statsbudsjett for 2024 fredag.

– Statsbudsjettet blir definitivt viktigst for markedene her hjemme til uken. Det er vanskelig å spekulere, men både vi og Norges Bank venter et nøytralt budsjett med uendret oljepengebruk, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Han understreker at det særlig er oljepengebruken som blir spennende. Et ekspansivt budsjett med økt oljepengebruk vil være negativt for presset i økonomien, holde prisstigningen oppe og føre til en økning og videreføring av de høye rentene. Lav oljepengebruk kan bidra til at rentene raskere kan begynne å falle igjen.

Hov sier han er enig i Norges Banks anslag på et uttak på 2,7 prosent fra verdien av Oljefondet, det samme som i fjor. Det vil gi en såkalt budsjettimpuls på null, altså et nøytralt budsjett. Det igjen vil bidra til at Norges Bank kan holde seg til planen om én renteheving til før rentetoppen nås, og at man neste år langsomt kan begynne å senke rentene.

– Jeg tipper man er opptatt av å holde budsjettet nøytralt, men svaret får vi først på fredag, sier Hov.

Fortsatt boligprisfall

Men før statsbudsjettet kommer Eiendom Norge med boligprisene for september. Hov sier det har vært et klart taktskifte i nedadgående retning for boligprisene de siste fire månedene, noe han regner med fortsetter.

– Vi er inne i en høst som blir klart svakere for boligmarkedet. September er vanligvis en svak måned, og vi tror boligprisene i år har falt mer enn vanlig, sier Hov.

Han sier Norges Bank i stor grad alt har tatt høyde for boligprisfallet, slik at dette i seg selv ikke vil påvirke rentesettingen. Planen om å øke renten med 0,25 prosentpoeng en gang til i år vil dermed ligge fast.

Jobbtall uten shutdown

Internasjonalt kommer det flere konjunktur tall fra USA, men det er amerikanske jobbtall som vil dominere markedene denne uken.

Natt til søndag ga politikerne i Kongressen i Washington seg selv 45 dagers utsettelse på å vedta statsbudsjettet. Dermed blir det ikke nedstenging, eller «shutdown», av statlige funksjoner i USA i denne omgang. Det betyr blant annet at departementer og statistikkmyndigheter som vanlig vil utarbeide og publiserer statistikk som markedene er så avhengig av.

Tirsdag kommer statistikk over ledige jobber (Jolt), før det fredag kommer sysselsettingstall (nonfarm payrolls), ledighetstall og lønnsstatistikk for september.

– Stramheten i arbeidsmarkedet er helt avgjørende for lønns- og prispresset, og dermed inflasjonen og rentesettelsen, sier Hov.

Han sier det ideelle ville være om etterspørselen etter arbeidskraft faller, slik utviklingen i det siste har antydet. Men Hov venter ikke store endringer, selv om ledigheten har gått noen små knepp opp.

– Det er fortsatt god fart i sysselsettingen, og timelønnsveksten har vært sterk. Det er ikke ventet store endringer i september, sier Hov.

Konsensus i markedet tror på en sysselsettingsvekst på 165.000 i september, ned fra 187.000 i august. Ledigheten er ventet å øke fra 3,7 til 3,8 prosent, mens timelønnsveksten er ventet noe opp på månedsbasis.

I markedet er det fortsatt tro på at rentetoppen i USA er nådd, men få tør være helt sikre.

– Vi må nok se svakere tall for at markedet skal få mer trygghet rundt vurderingen av at rentetoppen er nådd. Det er fortsatt ikke hugget i stein, sier Hov.

Avblåsningen av «shutdown» hadde søndag ettermiddag ikke beveget aksjemarkedene i særlig grad. I førhandelen var det minimal bevegelse på de amerikanske børsene.