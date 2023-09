Artikkelen fortsetter under annonsen

– Rentemøtet i USA på onsdag er det definitivt største i verden denne uken, sier Kyrre Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank.

Han tror i likhet med de fleste analytikerne at rentetoppen i USA nå er nådd, selv om det er en ørliten sjanse for at Fed, den amerikanske sentralbanken, setter rentene litt høyere opp etter at Den europeiske sentralbanken (ECB) sist uke justerte opp renten.

Knudsen sier alle norske lånekunder som nå sliter med de høye rentene bare må krysse fingrene for at Fed ikke hever rentene enda mer.

– Renten i USA betyr mye for hele verden, og ikke minst Norge som importerer renter derfra, sier han.

Rentetoppen nås i Norge

Torsdag er det rentemøte i Norges Bank, og det aller meste tyder på at renten da settes opp med 0,25 prosentpoeng til 4,25 prosent. Det er det høyeste nivået på 15 år.

Knudsen tror dette er siste renteheving i Norge, selv om noen av hans kolleger tror renten skal helt opp til 4,5 prosent før toppen er nådd.

– Det blir veldig spennende å høre hva Norges Bank mener om utsiktene fremover. Det er mulig de signaliserer at rentetoppen nå er nådd. Jeg tror derfor Norges Bank kan legge opp til en uvanlig taktisk rentebane nå, sier Knudsen.

Med det mener han at Norges Bank kan komme til å skissere en rentebane med 50 prosent sjanse for rentehopp på det neste rentemøtet, rett og slett for å unngå de uunngåelige spørsmålene om når renten skal ned igjen.

– Dette er noe Norges Bank ikke ønsker. Både fordi det kan være forvirrende og virke unødvendig at de setter opp renten, når den likevel snart skal ned, sier Knudsen.

Han minner om at Norges Bank fortsatt er langt unna å løse sin viktigste oppgave – å få ned inflasjonen til to prosent.

Tror renten skal ned fra sommeren

Uavhengig av sentralbanken er Knudsen helt konkret både på rentetoppen og når Norges Bank begynner å kutte rentene.

– Rentetoppen nås denne uken, og 20. juni neste år vil Norges Bank begynne å sette rentene ned igjen.

Han sier datoen sammenfaller med siste Pengepolitisk rapport før sommeren. Rapporten utgis av Norges Bank fire ganger i året og inneholder bankens pengepolitiske dyptgående og predikerende analyse av ulike aktuelle markedsforhold, og en medfølgende strategi for sentralbanken.

Håper på mild resesjon

Fredag får Knudsen de første svarene på om han får rett i sine analyser, da det legges frem konjunkturbarometre både i EU og USA.

– Vi håper på litt dårlige tall. Både i USA og i Europa vil disse tallene i realiteten vise om vi blir vitne til en resesjonshistorie eller ikke. De fleste er enige om at en mild resesjon bare vil være sunt og bra.

Svake tall vil nemlig vise at presset i økonomiene avtar, og dermed også inflasjonen. Men det er en balanse, og katastrofale tall kan gi stagflasjon, altså både høy arbeidsledighet og høy inflasjon, noe ingen ønsker.

Det er særlig knyttet spenning til servicesektoren, der tallene til nå har vært sterke, preget av en underliggende gjenåpningsglede.

I Norge er det styrken i energisektoren som beskytter økonomien mest. Høye energipriser og sterke incentivordninger har gitt store investeringer i mange prosjekter, både olje og gass, men også innen grønne prosjekter og fornybar energi.

Knudsen sier det her er store regionale forskjeller der for eksempel Sør-Vestlandet nyter godt av den sterke energisektoren, mens Oslo og Østlandet er mer utsatt for fallende eiendomspriser.

– Rentetoppen nådd? Tja.

Aksjestrateg Joachim Bernhardsen i Nordea er ikke like sikker som Kyrre Knudsen:

– Om rentetoppen nås til uken i Norge og allerede er nådd i USA? Tja.

Han utdyper:

– Jeg tror renten bare skal opp én gang til i Norge, altså førstkommende torsdag. Og jeg tror rentetoppen er nådd i USA. Men både Norges Bank og Fed vil nok holde døren på gløtt for en økning til, hvis det skulle være nødvendig. Og det er jo klart, hvis rentetoppen er nådd i USA nå, er det også lettere å avslutte renteøkningene i Norge.

Det Berhardsen er rimelig sikker på, er at renten kommer til å holdes høy lenge, både ute og her hjemme.

Han tror Norges Bank kommer til å tviholde på det høye rentenivået kanskje gjennom hele 2024 og først annonsere første kutt inn i 2025.

– Uventede ting kan selvfølgelig dukke opp og endre det bildet, men Norges Bank vil holde renten i et restriktivt territorium. Renten må holdes så høy over en så lang periode at økonomien kjøles ned og inflasjonen beveger seg ned mot målet på to prosent. Først da kan man begynne å tenke på rentekutt.

Derfor blir signalene som sendes ut i forbindelse med rentemøtene i Norge og USA også svært viktige, påpeker Joachim Bernhardsen.

– Hva sentralbanksjef Jerome Powell i USA eller de andre Fed-representantene sier eller antyder, kan ha stor betydning for hva som skjer med renten fremover også her hjemme, sier han.