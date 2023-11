Artikkelen fortsetter under annonsen

I løpet av et par uker har markedets forventning til Norges Banks rentebeslutning i desember endret seg drastisk.

Etter at inflasjonstallene tidligere i november kom inn høyere enn ventet, priset rentemarkedet inn mer enn 70 prosent sannsynlighet for en ny renteheving i desember. Nå indikerer prisingen i rentemarkedet like over 50 prosent sannsynlighet for at renten heves.

Økonomer DN har snakket med viser til flere faktorer som kan ha påvirket markedets forventning de siste dagene: Svake tall for norsk økonomi, den svenske sentralbanken holdt styringsrenten uendret og det er sterke signaler om at rentetoppen er nådd i flere land.

– Jeg tror at aktørene i markedet ser på de andre sentralbankene, der toppen er nådd. Det smitter litt over, og gir mindre press, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Hun får støtte av økonomkollega Dane Cekov i Nordea Markets:

– Jeg tror mange markedsaktører tenker: Hvorfor skal Norges Bank heve renten når ingen rundt gjør det? Flere er usikre, sier han.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Svensk rentethriller

Både Haugland og Cekov trekker frem rentebeslutningen i nabolandet denne uken, der det på forhånd var stor usikkerhet om hva Riksbanken ville gjøre med renten. 13 av 21 økonomer ventet at den svenske sentralbanken ville heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, mens åtte så for seg uendret rente.

Riksbanken overrasket dermed flertallet da den besluttet å holde renten i ro.

Cekov og Haugland tror det kan bli like stor usikkerhet rundt Norges Banks rentebeslutning om litt mer enn to uker, men de holder begge to en knapp på at styringsrenten heves fra 4,25 til 4,5 prosent.

– Det kan bli like stor spenning som i Sverige. I markedet er det allerede høy spenning. Det er ingen som er skråsikre, men vi lener oss i retningen mot renteheving, sier Cekov.

– Det kan godt hende det blir like spennende som i Sverige, men jeg er komfortabel med å ha renteheving som en prognose, sier Haugland.

Viktige nøkkeltall

Før rentebeslutningen som kommer 14. desember kommer det nemlig flere viktige tall for Norges Bank: 11. desember slippes inflasjonstallene for november og én uke før rentebeslutningen legger sentralbanken frem rapporten Regionalt nettverk.

– Ting kan skje i løpet av de neste ukene, understreker Haugland.

Dersom bedriftene i Norges Banks regionale nettverk viser til vesentlig svakere utsikter enn ventet vil det dra i retning av å holde renten uendret, påpeker hun. Det samme vil et betydelig fall i inflasjonen.

- Da er det noe som vil gjøre det helt usikkert, sier Haugland.

Samtidig trekker både Haugland og Cekov frem kronekursen, som til tross for en styrkelse den siste uken fortsatt er betydelig svakere enn Norges Bank har anslått. Det taler for at renten skal videre opp, påpeker Haugland.

– Kronekursen er fire prosent svakere enn Norges Bank så for seg, mens den svenske kronen er sterkere enn Riksbanken så for seg. Selv om vi er like, er det flere forskjeller. Det går relativt sett dårligere i Sverige enn her hjemme, sier Cekov i Nordea.

– Uten kronekursen er det mye som hadde tilsagt at renten blir holdt i ro, understreker han.

Kan holde døren åpen

Sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank tror også Norges Bank kommer til å heve renten på årets siste rentemøte.

– Norges Bank kan vurdere å vente og se, og heller heve i mars og holde døren åpen, sier han, men legger til at det kan bidra til at kronen svekker seg ytterligere.

Sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank.

– Hovedargumentet er at kronekursen kan svekkes hvis det forventes en heving, men det ikke skjer, sier han.

Martinsen viser også til at Regionalt nettverk og inflasjonstallene for november blir viktige for rentebeslutningen.