– Velgerne vet at politikerne har penger. Politikerne vet at velgerne vet, så de sitter i fellen, de er sjakk matt, sier tidligere McKinsey- og Aker-topp Martin Bech Holte. I sin første bok advarer han om at Norge må bli kvitt de dårlige vanene og omstille seg for å unngå en lang og seig nedtur.

Foto: Per Thrana