I juli økte ledighetsraten fra 1,7 til 1,8 prosent, viser ferske tall fra Nav. Ved utgangen av juli var 53.912 personer i Norge registrert som helt ledige.

Økningen skjer i de fleste yrker, fylker og aldersgrupper, ifølge Nav-sjef Hans Christian Holte.

– Det er normalt at det er en del bevegelse på arbeidsmarkedet i juli, blant annet fordi mange er ferdige med utdanning, militærtjeneste eller lignende. Ledigheten holder seg likevel på et lavt nivå, og det er mange ledige stillinger denne måneden. Så det kan være gode muligheter for å komme seg inn på arbeidsmarkedet, sier han.

Vil ikke endre renteplanen

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank1 SR-Bank påpeker også at det fortsatt er svært lav ledighet i Norge.

– I en tid med økte utgifter for norske husholdninger, er det at folk beholder jobben det viktigste for at vi skal komme oss gjennom på en god måte. Det er derfor grunn til å glede seg over at ledigheten holder seg på lave nivåer, sier Knudsen.

Sjeføkonom i Sparebank1 SR-Bank Kyrre M. Knudsen.

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken Capital Markets viser til at bruttoledigheten er lavere enn det Norges Bank har antatt.

– Det vil ikke hindre Norges Bank i å følge renteplanen, sier Midtgaard.

Hun venter to renteøkninger til i løpet av året, som gir en rentetopp på 4,25 prosent.

Hvordan ledigheten og inflasjonen utvikler seg er det seniorøkonomen er mest opptatt av fremover. Samtidig er det mindre trolig at sentralbanken slår til med nok en dobbeltheving, ifølge henne.

– Den kronestyrkelsen vi har hatt i sommerferien, gjør det mindre sannsynlig for en dobbeltheving.

I løpet av årets første halvår svekket kronen seg kraftig mot euroen. I mai kostet én euro på det meste 12 kroner, på samme tid svekket kronen seg mot den amerikanske dollaren, som på det meste kostet 11,2 kroner.

Med unntak av pandemien var det rekordlave nivåer, men kronen har styrket seg stødig gjennom sommeren. Fredag formiddag koster en euro 11,1 kroner og for en dollar må man ut med 10,2 kroner.

Høyest innen reiseliv

Ved utgangen av måneden var bruttoledigheten høyest blant personer med yrkesbakgrunn innen reiseliv og transport på tre prosent, og de innen serviceyrker og annet arbeid på 2,9 prosent.

– Vi ser at ledigheten øker i de fleste yrker, der bygg og anlegg har pekt seg ut over tid. Samtidig er arbeidsmarkedet fortsatt hett, med høy sysselsetting og bedrifter som planlegger ansettelser fremover, sier Knudsen.

Den laveste ledigheten er blant de med yrkesbakgrunn innen akademiske yrker på 0,7 prosent og helse, pleie og omsorg på 0,9 prosent.

Flest i 30-årene

Antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak økte i alle aldersgrupper. I antallet personer var økningen størst for de i 30-årene, med 400 flere enn i juni.

Bruttoledigheten som andel av arbeidsstyrken var høyest blant personer i alderen 20–24 år og de i alderen 30–39 år.

26.900 nye ledige stillinger ble lagt ut på arbeidsplassen.no i løpet av juli, tilsvarende 2000 nye stillinger per virkedag. Sammenlignet med samme måned i fjor er det fire prosent færre stillinger som legges ut per virkedag.