Artikkelen fortsetter under annonsen

«Den økonomiske aktiviteten fortsetter å overraske på oppsiden», skriver sjeføkonom Øystein Dørum i NHOs ferske utgave av rapporten Økonomisk overblikk.

Der tegner sjeføkonomen opp et bilde med overraskende vekst i puslete fart.

I rapporten er blant annet vekstanslaget for Norges handelspartnere oppjustert til én prosent i år, fra tidligere 0,5 prosent. Veksten i norsk økonomi, målt ved fastlands-bnp, anslås til 1,4 prosent i år, opp fra 1,3 prosent i forrige rapport.

Det er andre gang på rad NHO oppjusterer vekstprognosen for 2023, og det trekkes frem flere grunner til det:

Energi- og råvareprisene har avtatt ytterligere

Samlet inflasjon er på vei ned

Rentetoppen er i sikte

Flaskehalsene i verdikjedene er borte

Børsene er på vei opp

Husholdningene har tålt pris- og renteøkninger bedre enn fryktet

Fire prosent rente

I alle krinker og kroker – både i Norge, USA og Europa – har det tikket inn økonomiske nøkkeltall som er sterkere enn ventet. Kombinert med lav arbeidsledighet og en inflasjon godt over målet til sentralbanken, har tallene overrasket både økonomer og investorer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Med den høye prisveksten i Norge, justerer Dørum også opp renteforventningene. Han tror Norges Bank vil justere opp styringsrenten til fire prosent i løpet av året.

I rapporten fremgår det at risikoen for en svakere utvikling er høy – og dette knyttes primært til om inflasjonen fester seg eller ikke. De siste månedene har totalinflasjonen i Norge vært fallende, men den underliggende inflasjonen, også kalt kjerneinflasjonen, fortsetter å stige. I mai lå kjerneinflasjonen på det høyeste noensinne.

Prognoser 2023 2024 2025 Bnp Fastlands-Norge 1,4 1,2 1,5 Konsum i husholdningene 1,3 1,2 1,6 Boligpriser -1,5 0,1 3,4 Pengemarkedsrenten (nivå) 3,6 4,1 3,5 Importveid valutakurs (I-44) 2,7 -3,0 -1,9



– Det er umulig å ikke ha et nøkternt syn på vekstutsiktene, skriver Dørum i rapporten.

Samtidig som den høye kjerneinflasjonen når nye høyder, vil en stadig svakere krone vil kunne dra opp importprisene fremover. Kronen har vært rekordsvak i første halvdel av året, og vil først gi utslag på inflasjonstallene seks måneder etter.

Kort tid før NHOs anslag ble publisert, overrasket nye tall for norsk økonomi. Målt ved brutto nasjonalprodukt for fastlandet krympet norsk økonomi med 0,4 prosent fra mars til april.

Venter svakere boligmarked

Sjeføkonomen tror imidlertid ikke at oppjusteringen av styringsrenten vil slå hardt ut for boligprisene, som frem til nå har vist seg å være sterkere enn ventet. Dørum og NHO venter at boligprisene faller 1,5 prosent i år, fra tidligere 6,7 prosent i forrige rapport.

– Antallet boliger lagt ut for salg i mai er ti prosent høyere enn for ett år siden, mens antallet solgte boliger er redusert med 1,3 prosent. I samme periode er antallet usolgte boliger 41 prosent høyere. Det tyder på at etterspørselen er i ferd med å svekke seg, kombinert med et høyere utbud av boliger, heter det i rapporten.

Dersom styringsrenten skal fortsette oppover, venter økonomene at boligmarkedet vil avkjøles i tiden fremover, og at det vil være med på å dempe prisveksten. På den annen side pekes det på at lav igangsetting vil øke knappheten på boliger fremover og bidra til å holde prisene oppe.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.