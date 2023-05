Artikkelen fortsetter under annonsen

Tirsdag morgen slapp Nordea Markets ferske prognoser for norsk og nordisk økonomi for øvrig. Det var allerede kjent at meglerhuset hadde jekket opp sine anslag for styringsrenten og at det nå venter en topp på fire prosent.

Det vil i så fall bety ytterligere tre rentehevinger, på rentemøtene i juni, august og september.

Et tema folk flest kanskje er vel så opptatt av om dagen er den norske kronen, og mer spesifikt grunnen til hvorfor den bare har fortsatt å svekke seg de siste månedene. I dagens rapport er temaet viet mye plass og sjeføkonom Kjetil Olsen og strateg Dane Cekov er klare på at en enda svakere krone ikke kan utelukkes på kort sikt.

De to advarer også om at kronekursen kommer til å holde seg svak i historisk sammenheng. Likevel er det noen lyspunkter for dem som frykter at ferien til utlandet blir altfor dyr: Økonomene tror kronen skal styrke seg noe fra de svake nivåene den seneste tiden.

Norges Banks valutatransaksjoner på vegne av staten Den norske stat har inntekter fra petroleumsvirksomheten i både kroner og valuta. En del av disse inntektene brukes hvert år til å dekke et planlagt underskudd på statsbudsjettet. Norges Bank gjennomfører de nødvendige valutatransaksjonene knyttet til bruken av petroleumsinntektene. Valutatransaksjonene planlegges og glattes over året og annonseres i forkant av hver måned.

Gjennom store deler av 2014 var statens kroneinntekter om lag like store som det oljekorrigerte budsjettunderskuddet, og Norges Bank foretok ingen valutatransaksjoner på vegne av staten. Fra slutten av 2014 var kroneinntektene fra petroleumsvirksomheten mindre enn det oljekorrigerte underskuddet, og noen av statens valutainntekter måtte veksles om til kroner til bruk over budsjettet. Siden våren 2022 har Norges Bank igjen solgt kroner, som følge av de høye olje- og gassinntektene.

Tror på hjelp fra lavere kronesalg

Der høy inflasjon og raskt stigende renter var de to store snakkisene gjennom fjoråret, har den svake kronen raskt inntatt førersetet i 2023.

I takt med rentehevingene fra Norges Bank – og samtidig med fortsatte store kronesalg – har mange uttalt seg kritisk til sentralbankens vurderinger. Hvordan skal man veie stadig høy prisvekst opp mot en stadig svakere krone? Og hvilken effekt har sentralbankens kronesalg?

Dette er bare noen av spørsmålene som har blitt stilt stadig oftere og høyere den siste tiden. Særlig har kronesalgene, som i mai er på 1,4 milliarder per dag, blitt trukket frem som en viktig grunn til svekkelsen for den norske kronen.

Nordea Markets viser til nettopp kronesalgene når det legger til grunn «en litt mindre svak kronekurs på sikt».

– Vi er veldig sikre på at Norges Bank må trappe ned kronesalgene på vegne av staten etter sommeren som følge av lavere oljeskattebetalinger. Det kan føre til en bedre balanse i kronemarkedet, noe som vil gjøre det vanskeligere for kursen å svekke seg i samme tempo som hittil i år. I tillegg kan en kraftig reduksjon i kronesalgene føre til at markedsaktører med negative kroneposisjoner kaster kortene, noe som bør slå ut i sterkere krone, skriver økonomene.

De ser for seg en kurs på rundt 11 kroner mot euro ved utgangen av 2023 og ned mot 10,5 ved utgangen av neste år. Tirsdag morgen koster én euro rundt 11,55 kroner.

Rentedifferansen

Når det gjelder grunnen til det siste års kraftige svekkelse ser Olsen og Cekov bort fra drivere som oljepris og utvikling i aksjemarkedet, men viser heller til rentedifferansen mellom Norge og eurosonen som en svært viktig driver, i tillegg til kronesalgene.

– Norge har hatt en høyere rente sammenlignet med Europa siden tiden før finanskrisen. Nå er denne rentefordelen borte som følge av de raske og store økningene fra Den europeiske sentralbanken det siste halvåret. Vi har gått fra å være en høyrentevaluta til å bli en lavrentevaluta, skriver de to.

Den samme rentedifferansen finnes mellom Norge og USA, der Federal Reserve hos sistnevnte land har satt opp renten raskere og mer enn Norges Bank.

I fjor høst var den norske renten rundt to prosentpoeng høyere enn i Europa, men et drøss med rentehevinger fra ECB siden den gang har snudd situasjonen nesten opp ned. Renteforskjellen er nå nær null.

– Rentefordelen til kronen er blitt spist opp, til tross for hevinger også fra Norges Bank. Når den relative avkastningen på å eie norske kroner reduseres på denne måten, blir kronen mindre attraktiv som investeringsvaluta, skriver Cekov og Olsen.

Ny rentetopp

Som Nordea Markets kommuniserte etter den siste rentehevingen fra Norges Bank i forrige uke tror økonomene nå altså på en rentetopp på fire prosent i løpet av sommeren og/eller høsten i år og skriver at deres prognoser føles nokså balansert.

Dersom aktiviteten i økonomien holder seg oppe og lønns- og prisveksten blir høyere enn de anslår, utelukkes heller ikke en styringsrente på over fire prosent.

– På den annen side kan vi heller ikke se bort fra at økonomien bremser kraftigere og tidligere enn vi ser for oss og at prispresset avtar fortere. Det kan gi en lavere rente, selv om vi tror det vil ta tid før Norges Bank begynner å tenke på rentekutt, heter det.

Nordea Markets venter overordnet en samlet lønnsvekst på 5,5 prosent i 2023 og en kjerneinflasjon på rundt seks prosent. Hva gjelder boligprisene ser meglerhuset for seg at de vil falle etter sommeren fra dagens nivå, gitt at de siste renteøkningene fra Norges Bank ikke er priset inn og fordi renten skal settes opp ytterligere.

De neste årene legges det til grunn en nokså flat utvikling.

I Sverige, der boligprisene falt 14 prosent fra toppen i februar i fjor og frem til og med mars i år, venter Nordea Markets ytterligere fall. Det vises blant annet til lavere konsum kombinert med et høyt rentenivå og høy prisvekst.