Saken oppdateres.

I en fersk renteprognose fra Nordea fremgår det at banken ser for seg en rentetopp for styringsrenten på 3,75 prosent, og det snarlig. Økonomene tror det kan skje allerede i løpet av sommeren og høsten 2023.

Det vil si at banken oppjusterer rentetoppen fra tidligere 3,5 prosent, og den nye prognosen ligger ett helt prosentpoeng over dagens rentenivå som er 2,75 prosent.

– Alt peker mot en tydelig høyere rentetopp fra Norges Bank, skriver sjeføkonom Kjetil Olsen.

Han peker på at inflasjonen er høyere, lønnsveksten er høyere, utenlandske rater er høyere og at den norske krone er svakere. Samtidig har økonomien og boligmarkedet har holdt seg bedre enn forventet.

I januar endte inflasjonen i Norge på 7 prosent, som er mye høyere enn 5,9 prosent som Norges Bank hadde beregnet.

– Fra et rent teknisk perspektiv er vi nærmere en rentetopp på 4,0 prosent enn 3,5 prosent, skriver Olsen.

Tror Norges Bank er mer bekymret

– Vi tror Norges Bank blir stadig mer opptatt av at inflasjons- og inflasjonsforventningene begynner å bli forankret på et nivå langt over målet på to prosent, skriver Olsen.

Han legger til at den årlige talen fra sentralbanksjefen Ida Wolden Bache forrige uke gjorde det helt klart at den høye inflasjonen vil ikke forsvinne av seg selv.

– Norges Bank må gjøre jobben. Og som hun uttalte i talen: «Sentralbanker kan – og bør – ta upopulære beslutninger når det er nødvendig». Vi tror nå Norges Bank må bli mer upopulær for å sikre at inflasjonen kommer ned mot to prosent.

Renteforventningene økte på kort tid

For noen uker siden snakket økonomene om en rentetopp på tre prosent. Nå priser rentemarkedet inn en styringsrente som heves til en rentetopp på 3,75 prosent i tredje kvartal i år.

Veien til en ny forventet rentetopp på 3,75 prosent i Norge kan for eksempel gå via hevinger på 0,25 prosentpoeng i mars, mai og juni, fulgt av en siste heving i enten august eller september.