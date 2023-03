Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) ferske tall for Norges handelsbalanse i februar.

Handelsoverskuddet endte på drøyt 79 milliarder kroner. Eksportverdien ble negativt påvirket av fall i olje- og gasseksporten sammenlignet med februar 2022, skriver SSB i en pressemelding.

Det ble eksportert varer til en verdi av 157 milliarder kroner, hvorav 57 milliarder kroner var fastlandseksport. Verdien av totaleksporten sank 8,2 prosent, mens fastlandseksporten økte med 11,1 prosent.

– Det lave handelsoverskuddet forklares hovedsakelig av lavere gasseksport, prisene er tilbake på nivået vi så høsten 2021, sier seksjonssjef Therese Vestre.

Rekord i 2022

Høye olje- og gasspriser ga Norge et handelsoverskudd på vanvittige 1574 milliarder kroner i fjor. Det er omtrent tre ganger så høyt som året før. Den kraftige oppgangen skyldtes i hovedsak økt verdi på eksporten av naturgass.

– For å sette eksporten i sammenheng, utgjorde den 20 prosent av Statens pensjonsfond utland, som i dag er verdsatt til i overkant av 13.000 milliarder kroner, sa seksjonssjef Vestre ved årsskiftet.

Olje- og gassprisene har imidlertid falt mye det siste halve året. I februar 2023 endte oljeprisen på 847 kroner per fat, tilsvarende en nedgang på 6,9 prosent fra februar i 2022. Norges Banks importveide kronekurs (I44) viser en kronesvekkelse på 7,5 prosent fra februar 2022.

Ifølge SSB ble det eksportert naturgass for 61,9 milliarder kroner i februar, et fall på 23,3 prosent sammenlignet med februar 2022. Dette er den laveste eksportverdien for naturgass siden prisene for alvor begynte å stige høsten 2021. Europeiske gasspriser er nå på sitt laveste på halvannet år, målt i euro.

Kina dropper norsk olje

I februar i fjor ble det eksportert nesten åtte millioner oljefat til Kina, mot ingen fat i februar i år.

– Dette opphøret i oljehandelen med Kina er en konsekvens av krigen i Ukraina, og at Kina kjøper russisk olje. Mer norsk olje går nå til Europa, og eksporten til Polen har økt, sier seksjonssjef Vestre.

Verdien av råoljeeksporten beløp seg til 38,1 millioner kroner i februar, som er 2,6 prosent lavere enn samme måned i fjor. Antall eksporterte fat økte med 4,7 prosent til nær 45 millioner fat, sammenlignet med februar 2022.

Videre skriver SSB at det ble eksportert strøm for tre milliarder kroner i februar 2023, mot 1,9 milliarder kroner året før. Målt i volum økte eksporten med over 40 prosent.