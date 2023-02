Artikkelen fortsetter under annonsen

Norsk økonomi, målt ved brutto nasjonalprodukt for fastlandet, vokste 3,8 prosent i 2022, fremgår det av ferske tall fra SSB onsdag morgen.

I desember ble veksten 0,4 prosent, mens i fjerde kvartal ble veksten 0,8 prosent.

På forhånd var det ventet en vekst på 0,1 prosent i desember, ifølge Bloomberg-estimater. For hele 2022 var det ventet en vekst på 3,7 prosent. I 2021 var bnp-veksten for Fastlands-Norge på 4,1 prosent.

Norsk økonomi har hatt stødig oppadgående vekst siden august, etter at 2022 startet med et bnp-fall på 1,3 prosent i januar i fjor.

– Under pandemien var det stor usikkerhet om hvilke langsiktige konsekvenser nedstengingen kunne få. De største økonomiske bekymringene slo ikke til, og i stedet for langvarig lav aktivitet, konkursbølger og utstøting fra arbeidslivet, tok sysselsettingen seg hurtig opp og den økonomiske aktiviteten hentet seg inn, sier seksjonssjef for Nasjonalregnskapet i SSB, Pål Sletten, i en pressemelding.

Betydelig positivt overheng

Statistikkbyrået opplyser at det var et betydelig positivt overheng inn i 2022, og viser til at aktiviteten i deler av økonomien var begrenset i 2021.

Det til tross for at mesteparten av gjeninnhentingen ble unnagjort i løpet av høsten samme år.

«Gjenåpningen og avviklingen av smitteverntiltak tidlig i 2022 la til rette for økt tjenestekonsum, normal drift i de næringene som ble begrenset av pandemien og høy oppdragsmengde i næringslivet. Størstedelen av volumveksten i Norges bnp kommer fra de tjenestenæringene som ble særlig hardt rammet av pandemien», skriver SSB.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Samlet brutto nasjonalprodukt endte i 2022 med en vekst på 3,3 prosent, mot 3,9 prosent vekst i 2021.

Veksten i norsk økonomi kom altså inn høyere enn det sentralbanken la til grunn. Den hadde et anslag på et fall på 0,4 prosent. I stedet ble det altså en vekst på 0,4 prosent i desember.

– Norges Bank har undervurdert styrken i norsk økonomi på slutten av 2022, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Nye rentehopp

Haugland trekker videre frem at veksten i lønningene i 2022 endte vesentlig høyere enn hva Norges Bank la til grunn, og at dette er et viktig element å ha med seg når sentralbanken kommer med ferske prognoser på rentemøtet i mars.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sammen med inflasjonstallene for januar, som kom i forrige uke, tror sjeføkonomen at rentebanen vil bli løftet. Tallene viste da en prisvekst på syv prosent, godt over forhåndsestimatene.

– Det ligger an til at rentebanen blir løftet, og sannsynligheten har økt for at Norges Bank vil indikere ikke bare én renteheving til, men to, sier Haugland.

I skrivende stund tilsier Norges Banks prognoser en rentetopp på 3,11 prosent i løpet av høsten, men sjeføkonomen tror dette kan ryke i mars.

– Risikoen er helt klart på oppsiden, sier Haugland.

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken Capital Markets mener også at bnp-tallene, sammen med inflasjonsmålingen for januar, underbygger flere rentehevinger enn det Norges Bank har varslet.

– Renteforventningene har flyttet seg enda mer opp til at styringsrenten kan toppe ut på 3,5 prosent i tredje kvartal, skriver hun i en morgenrapport.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.