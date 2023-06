Artikkelen fortsetter under annonsen

Norsk økonomi, målt ved brutto nasjonalprodukt for fastlandet, krympet med 0,4 prosent fra mars til april.

På forhånd var det ventet en vekst på 0,1 prosent i fastlands-bnp, ifølge Bloomberg-estimater. Brutto nasjonalprodukt for hele økonomien falt 0,3 prosent.

– Det er nå tegn til at norsk økonomi bremser opp. Det har vært en jevn vekst i store deler av 2022, men de siste månedene har vi sett en gradvis utflating fra måned til måned, og nå har vi en nedgang i april, sier Pål Sletten, seksjonssjef for nasjonalregnskapet, i en pressemelding.

April-tallene kommer etter at norsk økonomi vokste med 0,2 prosent i første kvartal, og etter en vekst på 3,8 prosent i 2022.

Norges Bank anslo i årets første pengepolitiske rapport, som ble presentert i slutten av mars, at norsk fastlandsøkonomi vil vokse med 1,1 prosent i 2023. SSB tror på sin side at norsk fastlandsøkonomi vil vokse med 1,3 prosent i år.

Bred nedgang

SSB opplyser at nedgangen i april var bredt basert, der konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner falt 1,8 prosent. Varekonsumet falt i sin helhet med 3,3 prosent og har vært på en nedadgående trend siden desember i fjor.

SSB beskriver imidlertid nedgangen i varekonsumet i april som uvanlig stort og på toppen av at også tjenestekonsumet falt noe, ble også inntektene fra merverdiavgiften redusert.

Statistikkbyrået påpeker imidlertid at påsken, som i sin helhet havnet i april i år, innebærer «litt uvanlige svingninger».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det trekkes frem at varehandel og reparasjon av motorvogner og bygg- og anleggsvirksomhet var blant de større bidragsyterne til fallet i april.

– Det kan være tegn til at inflasjonen og rentehevingene begynner å få effekt på husholdningenes disponible inntekt. Nedgangen i april kommer på områder i økonomien som påvirkes av endringer i husholdningenes kjøpekraft, sier Sletten.

Handelsbanken Capital Markets hadde på sin side et anslag om en moderat oppgang på 0,1 prosent i april og beskriver tallene «i alt som svakere enn ventet».

– Det er nå helt tydelig at omslaget i norsk økonomi er her, heter det i en morgenrapport.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Meglerhuset understreker imidlertid at nivået på den registrerte arbeidsledigheten har vært helt som ventet av Norges Bank, og mener dagens tall ikke trekker i en ny retning hva gjelder renteutsiktene.

– Men det illustrerer samtidig at de pengepolitiske avveiningene blir mer krevende i tiden fremover. Kjerneinflasjonen har bitt seg mer fast på overraskende høye nivåer, samtidig som kronekursen fortsatt er svakere enn anslått av Norges Bank. Det er fortsatt duket for en større oppjustering av rentebanen neste uke.

Rente- og valutastrateg Nils Kristian Knudsen (fra venstre), sjeføkonom Marius Gonsholt Hov og seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken. (Foto: Per Thrana) Mer...

Spådd fall

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets sier det ligger i kortene at konsumet skal falle for inneværende år, og viser til en viss avdemping tidligere i 2023.

– Vi har anslag på negativ vekst i konsumet i år som følge av høyere rente. Men disse tallene hopper og spretter litt. Vi skal ta med oss mai før vi konkluderer, sier han.

Sjeføkonomen mener likevel april-tallene er et mulig første tegn til at økonomien begynner å dempe seg.

– Det blir spennende å se hva Regionalt nettverk sier om følelsene på torsdag. Jeg tror det blir avgjørende for hvor aggressivt Norges Bank fremstår når vi kommer til neste uke.

Norges Bank legger frem sin neste rentebeslutning og årets andre pengepolitiske rapport 22. juni, altså torsdag neste uke.

Avslag på lån, forsikring – og ny jobb: Denne økonomitabben kan koste deg dyrt:



.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.