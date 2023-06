Artikkelen fortsetter under annonsen

Ikke bare hevet Norges Bank renten torsdag – den leverte også flere nye økonomiske spådommer.

Dette som en del av pengepolitisk rapport, som slippes ved fire rentemøter i året.

Her gjør Norges Bank en rekke endringer fra forrige korsvei i mars:

Inflasjonen er nå anslått til å ligge på 5,2 prosent i fjerde kvartal i år, mot et anslag på 3,8 prosent gjort i mars.

Kjerneinflasjonen er anslått til å toppe ut på 6,6 prosent årsvekst i andre kvartal i år. I mars var toppen anslått å være på 6,2 prosent, i samme kvartal.

En oppdatert rentebane indikerer ny rentetopp på 4,25 prosent i løpet av høsten. I mars var rentetoppen spådd å være 3,6 prosent, og skulle inntreffe i fjerde kvartal i år.

Boligprisene vil stige 0,3 prosent i år, etter det Norges Bank nå ser for seg. I mars spådde sentralbanken at boligprisene ville falle 2,9 prosent i 2023 og ligge flatt i 2024.

– Vil merkes

Etter å ha sett gjennom de nye prognosene sitter Handelsbankens seniorøkonom Sara Midtgaard igjen med ett, klart inntrykk:

– Dette vil merkes, sier Midtgaard.

– Én ting er at rentetoppen er høyere, men de vil holde styringsrenten mye høyere over en lengre periode, legger hun til.

Norges Bank spår nå at boliglånsrentene i snitt vil toppe ut på 5,4 prosent, og holde seg godt over fem prosent til slutten av 2025.

– Boligmarkedet får kjenne det i tiden fremover. Vi har nok ikke sett de fulle effektene av rentehevingene enda, sier Midtgaard.

Midtgaard tror bolighøsten vil by på større prisfall enn normalt.

– Det blir ganske dyrt å ha boliglån fremover. Og boligmarkedet kommer til å kjøle seg ned, noe annet ville overrasket med denne rentebanen her, sier Midtgaard.

Høy kjerneinflasjon

Norges Bank venter også høyere lønnsvekst enn de har gjort tidligere.

I desember i fjor anslo sentralbanken lønnsvekst på 4,7 prosent i 2023, et anslag som ble oppjustert til 5,1 prosent i mars. Siden da har det kommet et lønnsoppgjør som har fått flere økonomer til å spå enda høyere lønnsvekst enn dette, og Norges Bank anslår nå lønnsveksten til 5,5 prosent i 2023.

Midtgaard biter seg merke i både dette og anslaget på kjerneinflasjonen, som i snitt for 2023 ligger på 6,3 prosent, opp fra et anslag 5,6 prosent i mars. I 2024 er kjerneinflasjonen nå anslått til å snitte på 4,6 prosent, der det var anslått 3,8 prosent i mars.

– Selv med den kraftige oppjusteringen av rentebanen, er likevel kjerneinflasjonsanslaget så høyt. Det sier noe om hvor sterkt Norges Bank vurderer prispresset i norsk økonomi til å være, sier Midtgaard.

– Hvor mye kan tilskrives kronesvekkelsen?

– Kronesvekkelsen hittil i år er absolutt en syndebukk. En tommelfingerregel er at ett prosentpoengs kronesvekkelse gir 0,1 prosent økt kjerneinflasjon. Da sier det seg selv at kronesvekkelsen i år presser kjerneinflasjonen ganske mye opp, sier Midtgaard.

– I januar lot Norges Bank være å heve renten. Var det feil?

– Norges Bank hadde de dataene de hadde da, og det er alltid lett å være etterpåklok. I januar var det veldig mye man ikke visste, og man ville se an hvordan renteøkningene som hadde vært til da påvirket realøkonomien. Og dét var det vanskelig å vite i januar, sier Midtgaard.