– 2022 var et år som hadde alt. Pandeminedstengninger på starten av året, gjenåpning, rekordhøye energipriser, krig i Europa, rekordsvakt forbrukersentiment, høy inflasjon, men også et stramt arbeidsmarked og god vekst i økonomien.

Onsdag slippes dommen over Norges Banks innsats gjennom 2022, et år som var preget av raskt stigende renter i møte med en prisvekst som ikke er sett på flere tiår, når Norges Bank Watch slipper sin årlige rapport.

I år er det Swedbanks sjeføkonom Kjetil Martinsen og Martin B. Holm, postdoktor ved Universitetet i Oslo, som har gått sentralbanksjef Ida Wolden Bache og den pengepolitiske komiteen i sømmene.

– Det er tilnærmet umulig å komme med en fasit som er streket under to ganger, siden vi ennå ikke vet fullt og helt hvordan den kraftige renteoppgangen virker på norsk økonomi. Men om Norges Bank gjorde en god jobb? Det gjorde den, sier Martinsen.

Norges Bank Watch Norges Bank Watch er uavhengig gruppe av økonomer som retter et kritisk søkelys mot Norges Banks utøvelse av pengepolitikken og sentralbankens kommunikasjon gjennom fjoråret.

Det er forskningssenteret Centre for Monetary Economics ved Handelshøyskolen BI som nedsetter ekspertgruppen, som er forskjellig fra år til år.

Høyeste rente på over ti år

Norges Bank Watch, eller NBW som det forkortes til, er et årlig ekspertpanel bestående av to eller flere økonomer. Panelet er blitt satt ned hvert år siden 2000, og har som jobb å etterprøve Norges Banks pengepolitikk i løpet av det foregående året.

Fasit etter merkeåret 2022 var til slutt seks hevinger fra Norges Bank, halvparten av dem på et halvt prosentpoeng. Ved inngangen til året var den norske styringsrenten på 0,5 prosent, og ved utgangen hadde den steget til 2,75 prosent. Styringsrenten er nå på sitt høyeste siden 2008.

Bakgrunnen for den raske og kraftige økningen er velkjent og veldokumentert. Etter en periode med nullrente som følge av pandemisjokket, satte Norges Bank opp renten fra null til 0,25 prosent høsten 2021. Argumentet var blant annet at det var behov for å dempe en økonomi på vei opp etter omfattende nedstengninger og et stup i aktiviteten. Allerede da hadde det kommet tidlige tegn til en raskt stigende prisvekst.

– Ingen kan kritisere Norges Bank for å senke renten våren 2020, sier postdoktor Martin Blomhoff Holm (til høyre). Her sammen med sjeføkonom Kjersti Haugland (til venstre) i DNB og sentralbanksjef Ida Wolden Bache i forbindelse med fremleggelsen av fjorårets Norges Bank Watch-rapport. (Foto: Ole Berg-Rusten) Mer...

På starten av 2022 kom det et nytt sjokk da Russland invaderte Ukraina. Krigen i Europa sendte prisen spesielt på gass til himmels, noe som igjen førte til en ellevill oppgang i energiprisene. Det blødde etter hvert over til andre kategorier, og prisveksten i Norge er nå på sitt høyeste på flere år.

Martinsen og Holm mener at Norges Bank i sum gjorde en god jobb med sine vurderinger gjennom 2022.

– Det var tidsriktig og med god timing på gjennomføringen. Men kanskje aller viktigst har sentralbanken bygget kredibilitet, sier sjeføkonom Martinsen.

Ikke bare skryt

Selv om de to gir Wolden Bache og resten av den pengepolitiske komiteen skryt for å ha vært tidlig ute med å se tegnene i tiden, er det likevel ikke bare skryt som vanker fra ekspertpanelet.

I likhet med flere andre mener også Martinsen og Holm at sentralbanken undervurderte den kraftige veksten i norsk økonomi i fjor, og hvor raskt og høyt inflasjonen skulle stige.

I rapporten trekkes også produksjonsgapet i norsk økonomi gjennom pandemien frem som en bakenforliggende faktor til fjorårets grep. Produksjonsgapet gir uttrykk for den samlede kapasitetsutnyttingen i Norge, og er forholdet mellom potensiell og faktisk produksjon av tjenester og varer. I en høykonjunktur vil gapet normalt være positivt, mens det i en lavkonjunktur vil være negativt.

– Ingen kan kritisere Norges Bank for å senke renten våren 2020, og det var gode argumenter for det da. Men utover året var det tegn til at ting gikk bedre, og ut på våren så vi en oppgang i boligprisene. Det var et tegn til at noe ikke var helt i balanse. Responsen kan forstås, men poenget er at Norges Bank kunne begynt normaliseringen tidligere, sier Holm.

I rapporten vurderer han og Martinsen det slik at Norges Bank la for mye vekt på at pandemien i stor grad var et etterspørselssjokk, med en negativ påvirkning på produksjonsgapet, heller enn et tilbudssjokk som også ga en negativ påvirkning i den potensielle produksjonen i økonomien.

Norges Bank burde startet rentehevingene tidligere enn i september 2021, skriver Martinsen og Holm. Ifølge deres beregninger var den negative påvirkningen til produksjonsgapet mindre enn det Norges Bank fortsatt mener at det var.

Inflasjonsspøkelset

Året som gikk bød også på en heftig diskusjon både blant eksperter og økonomer om hvorvidt Norges Banks respons til den kraftige prisveksten var riktig.

Et av kritikernes argumenter har vært at inflasjonen i stor grad er importert, og at styringsrenten derfor er feil medisin for å få ned prisveksten. Andre mener at inflasjonsmålet er blitt tillagt for mye vekt, og viser til at Norges Bank har et fleksibelt inflasjonsmål som også skal bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting.

I rapporten skriver Holm og Martinsen at det er blitt et større behov for å forstå driverne bak prisveksten, og uttrykker skuffelse over at Norges Bank skal slutte med å spørre bedriftene i Regionalt Nettverk om inflasjon.

– Årsaken til prisveksten har mye å si for den pengepolitiske responsen. Renten skal ikke nødvendigvis opp bare fordi prisene øker, sier postdoktor Holm.

Han legger til:

– Vi mener Norges Bank har gjort mye riktig. Hvis sentralbanken skulle reagert basert på standardmodeller hadde renten vært mye høyere. Renten er satt opp for å stoppe et press i økonomien, og man har sett gjennom mye. Uten å være eksplisitt har Norges Bank ikke vært i nærheten av å respondere på alt av prisveksten, slik at det nå er på et fornuftig nivå.

Det vies også plass til hvordan finanspolitikken kan være med på å temme høy inflasjon, i samspill med pengepolitikken. Panelet ønsker at Norges Bank skal melde seg på i debatten i større grad.

«Det burde være i Norges Banks interesse å finne en måte å kommunisere det den ser på som en optimal miks av penge- og finanspolitikk», heter det.

Svaret fra Norges Bank

I et innlegg publisert på Norges Banks hjemmesider skriver visesentralbanksjef Pål Longva at han er takknemlig for innspillene. Han minner om at det er de folkevalgte som har ansvar for finanspolitikken, og at sentralbanken innretter pengepolitikken for å oppfylle mandatet om lav og stabil prisvekst.

– Innretningen av finanspolitikken er en av flere viktige forutsetninger som ligger til grunn for våre prognoser og rentebeslutninger. Vi opplever at vårt reaksjonsmønster er godt forstått av myndighetene, skriver Longva.

Om produksjonsgapet skriver visesentralbanksjefen at det var ekstra krevende å ta stilling til potensiell produksjon under pandemien.

– Vi hadde nok et mer langsiktig perspektiv på produksjonspotensialet enn det Norges Bank Watch legger til grunn. Noen næringer var stengt ned, mens andre opplevde god etterspørsel. Vi la til grunn at noen av de som var forhindret fra å jobbe i nedstengte næringer fortsatt utgjorde en del av produksjonspotensialet.

Bakgrunnen for å ta ut spørsmål om inflasjon blir også adressert, og Longva skriver at det er fordi indikatorene «dessverre ikke har vært så nyttige i arbeidet med å anslå prisveksten».

– Vi vil fortsette å spørre bedriftene om priser når det er aktuelt, som nå i den kommende runden i mars. Dersom vi erfarer at noen av disse spørsmålene fanger opp fremtidig prisvekst på en god måte, kan vi ta dem inn i våre faste spørreskjemaer. Her er det også nyttig å se på tilsvarende undersøkelser i andre land, slik Norges Bank Watch påpeker, heter det.